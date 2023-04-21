У Японії ChatGPT допоможе керувати урядом

ChatGPT допомагатиме в управлінні урядом в Японії. Фото: Freepik

Одне із японських міст звертається до ChatGPT для допомоги в управлінні урядом. Це спричинено стрімким скороченням населення.

Про це пише CNN.

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Зазначається, що місто Йокосука, центральна префектура Канагава в Японії, цього тижня оголосило, що почне використовувати ChatGPT для допомоги в адміністративних завданнях.

У пресрелізі на вебсайті муніципального уряду сказано, що всі співробітники можуть використовувати чат-бот для "узагальнення речень, перевірки орфографічних помилок і створення ідей".

Що стало причиною такого рішення

Представник муніципального уряду повідомив, що загальнонаціональна демографічна криза була фактором, який вони враховували під час використання ChatGPT.

Населення Японії стрімко скорочується протягом багатьох років, і нещодавно лідер країни попередив, що "час для продовження роду закінчується" і що Японія "на межі неспроможності підтримувати соціальні функції". Йокосука не виняток. Очікується, що населення міста, яке становить 376 171 особу, продовжуватиме скорочуватися, природні причини посиляться відходом великих виробників і недостатнім туризмом.

Зважаючи на ці проблеми з населенням, місто звернулося до ChatGPT, щоб підвищити ефективність і налагодити кращий робочий процес в рамках урядових операцій, сказав речник.

Це допоможе виконувати автоматизовані адміністративні завдання, "персонал може зосередитися на роботі, яку можуть виконувати лише люди, просуваючи підхід, який приносить щастя нашим громадянам", — йдеться в пресрелізі.

Нагадаємо, нещодавно ChatGPT створив власну мову для розширення розмов, збільшивши їх ліміт до 8K. Це не тільки дозволяє продовжувати ваші попередні розмови з чат-ботом ШІ, але й технічно розширює їх за межі загальної кількості слів.