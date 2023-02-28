Соглашение между Косово и Сербией о нормализации отношений — на что соглашаются стороны

В ЕС обнародовали соглашение между Косово и Сербией о нормализации отношений
Европейский Союз опубликовал текст соглашения о нормализации отношений, которое Косово и Сербия поддержали накануне после переговоров в Брюсселе.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на текст документа.
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Соглашение между Косово и Сербией о нормализации отношений
Согласно договору, Косово и Сербия согласились развивать нормальные, добрососедские отношения на основе равноправия и взаимно признавать соответствующие документы и национальную символику, включая паспорта, дипломы, номерные знаки и таможенные печати.
Косово и Сербия согласились руководствоваться целями и принципами, изложенными в Уставе ООН, особенно принципами суверенного равенства всех государств, уважения их независимости, автономии и территориальной целостности, права на самоопределение, защиты прав человека и недискриминации.
Любые споры они обещают решать исключительно мирными средствами и воздерживаются от угрозы силой или ее применения.
Сербия не будет возражать против членства Косово в какой-либо международной организации.
Сербия и Косово не будут блокировать прогресс друг друга по пути в ЕС и не будут поощрять других к блокированию на основе собственных заслуг.
Они согласились углублять будущее сотрудничество в сферах экономики, науки и технологий, транспорта и связи, судебных и правоохранительных отношений, почты и телекоммуникаций, здравоохранения, культуры, религии, спорта, защиты окружающей среды, пропавших без вести, перемещенных лиц и других аналогичных областях путем заключения конкретных сделок.
Косово согласилось обеспечить надлежащий уровень самоуправления для своей сербской общины, включая возможность финансовой поддержки Сербией и прямой канал связи для сербской общины с правительством Косово.
Косово и Сербия официально закрепят статус Сербской Православной Церкви в Косово и обеспечат надежный уровень защиты объектов сербского религиозного и культурного наследия в соответствии с существующими европейскими моделями.
Косово и Сербия разместят постоянные представительства. Практические вопросы, связанные с созданием миссий, будут рассматриваться отдельно.
Косово и Сербия создадут совместный комитет под председательством ЕС для мониторинга выполнения этого соглашения.
Несмотря на то, что нынешнее соглашение является важным шагом в нормализации, обе стороны будут продолжать с новым толчком процесс диалога под руководством ЕС, который должен привести к юридически обязательному соглашению о всесторонней нормализации их отношений.
Напомним, недавно мы писали, как ЕС пытается урегулировать конфликт между Сербией и Косово.