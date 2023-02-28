Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У ЄС оприлюднили угоду між Косовом та Сербією про нормалізацію відносин arrow

У ЄС оприлюднили угоду між Косовом та Сербією про нормалізацію відносин

28 лютого 2023 09:26
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк
Угода між Косовом та Сербією про нормалізацію відносин — на що погоджуються сторони
Водночас обидві сторони продовжуватимуть діалог під проводом ЄС, який має призвести до юридично обов’язкової угоди щодо всебічної нормалізації їхніх відносин
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Тетяна Слободянюк

Європейський Союз опублікував текст угоди про нормалізацію відносин, яку Косово та Сербія підтримали напередодні після переговорів у Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на текст документа.

Читайте також:

Угода між Косовом та Сербією про нормалізацію відносин

Згідно з угодою, Косово та Сербія погодилися розвивати між собою нормальні, добросусідські відносини на основі рівноправності та взаємно визнавати відповідні документи та національну символіку, включаючи паспорти, дипломи, номерні знаки та митні печатки.

Косово та Сербія погодилися керуватися цілями та принципами, викладеними в Статуті ООН, особливо принципами суверенної рівності всіх держав, поваги до їх незалежності, автономії та територіальної цілісності, права на самовизначення, захисту прав людини і недискримінації.

Будь-які суперечки між собою вони обіцяють вирішувати виключно мирними засобами та утримуються від погрози силою або її застосування.

Сербія не заперечуватиме проти членства Косова в будь-якій міжнародній організації.

Сербія та Косово не блокуватимуть прогрес один одного на шляху до ЄС і не заохочуватимуть інших до блокування на основі власних заслуг. 

Вони погодилися поглиблювати майбутнє співробітництво у сферах економіки, науки та технологій, транспорту та зв’язку, судових та правоохоронних відносин, пошти та телекомунікацій, охорони здоров’я, культури, релігії, спорту, захисту навколишнього середовища, зниклих безвісти, переміщених осіб та інших аналогічних областях шляхом укладення конкретних угод.

Косово погодилося забезпечити належний рівень самоврядування для своєї сербської громади включно з можливістю фінансової підтримки Сербією та прямим каналом зв’язку для сербської громади з урядом Косова. 

Косово та Сербія офіційно закріплять статус Сербської Православної Церкви в Косові та забезпечать надійний рівень захисту об’єктів сербської релігійної та культурної спадщини відповідно до існуючих європейських моделей.

Косово та Сербія розмістять постійні представництва. Практичні питання, пов'язані зі створенням місій, розглядатимуться окремо.

Косово та Сербія створять спільний комітет під головуванням ЄС для моніторингу виконання цієї угоди.

Попри те, що нинішня угода є важливим кроком нормалізації, обидві сторони продовжуватимуть з новим поштовхом процес діалогу під проводом ЄС, який має призвести до юридично обов’язкової угоди щодо всебічної нормалізації їхніх відносин.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, як ЄС намагається врегулювати конфлікт між Сербією та Косовом.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

14:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

11:44 "Сподіваюся, противником Тайсона буде Усик": промоутер про наступний бій Ф'юрі

Ексклюзив

11:42 Стало відомо, яка кількість людей щодня покидають Херсонщину

Новина з фото

11:40 У російській Адигеї впав невідомий літальний апарат: подробиці

Новина з фото

11:37 Брежнєва та Меладзе продають розкішний маєток під москвою: сума угоди

11:30 В Одесі сьогодні не видаватимуть ID-картки: в чому причина

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:28 ПриватБанк бореться за повернення 4,3 млрд грн боргу ексвласниками: деталі справи

Ексклюзив

11:26 Антирекорд на Херсонщині: за добу ворог завдав 119 обстрілів

Ексклюзив

11:25 Експерт побачив зміни в діях російських сил ППО

Новина з фото

11:21 Україна подала заявку до Ради керуючих МАГАТЕ

11:14 Жодної надії: що лікарі порадили родині госпіталізованої зірки фільму "Перл-Харбор"

Новина з відео

11:10 ЗСУ та ГУР завадили росіянам завдати чергового ракетного удару — Кім

Новина з відео

10:41 Світло має бути: яка ситуація в електросистемі Одещини

Новина з відео

10:05 Під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП

Новина з відео

20:30 УПЛ повертається: як дебютував Ротань з "Олександрією" проти "Металіста 1925"

Ексклюзив

20:04 У Києві повністю відновили відому багатоповерхівку, куди рік тому влучила ракета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

19:35 "Жорик погиб": окупанти скаржаться на катастрофічні втрати у Донецькій області

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Новина з відео

17:57 Іво Бобул опинився в епіцентрі сексистського скандалу: "Жінки змінилися, стали меркантильними"

Новина з відео

17:50 Поліцейські Одещини стали донорами крові для постраждалих жителів Херсона

Новина з відео

16:59 Гурт "Антитіла" виступив у Лондоні разом з музикантами U2

Ексклюзив

06:00 Що далі? Кроки по відбудові України після війни

20:52 Удар у Мачулищах: блоха покусала гіганта

20:05 Рік російської пропаганди: як путінські наративи блокуються в Європі та ширяться в інших країнах

18:50 Наталія Приходько: Фонд Вадима Столара від початку війни надав допомоги вже на 271 млн гривень

Ексклюзив

18:25 "Я попрощалася із життям": рік тому у висотку на Лобановського влучила російська ракета

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

17:29 "Останнє" китайське попередження: що стоїть за мирними пропозиціями Піднебесної

08:00 Як корупція підживлює війну

Ексклюзив

06:00 Як економіка росії переживає санкції, та що буде далі

Ексклюзив

18:00 "Долучатимуться до всіх військових конфліктів": астрологиня спрогнозувала зміну влади у росії та США

12:00 Глибокого занепокоєння мало: Захід має розширити рамки військової допомоги

Актуальне по темі

None 28 Лютий 11:44

"Сподіваюся, противником Тайсона буде Усик": промоутер про наступний бій Ф'юрі

None 28 Лютий 11:42

Стало відомо, яка кількість людей щодня покидають Херсонщину

None 28 Лютий 11:39

У російській Адигеї впав невідомий літальний апарат: подробиці

None 28 Лютий 11:36

Брежнєва та Меладзе продають розкішний маєток під москвою: сума угоди

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB