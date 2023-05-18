Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В ЕС рассказали, введут ли санкции против "Росатома" arrow

В ЕС рассказали, введут ли санкции против "Росатома"

18 мая 2023 15:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ЕС рассказали, введут ли санкции против "Росатома"
Сотрудники "Росатома" в России. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Европейский Союз не планирует формально вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом" в одиннадцатом пакете санкций. Это ограничение не принесет независимости от российских энергоносителей.

Об этом пишет CNN.

Читайте также:

Какие санкции против РФ будут в новом пакете

Как сказал высокопоставленный чиновник ЕС, хотя страны-члены сокращают свою зависимость от российской энергии, блок формально не будет нацеливаться на "Росатом" в будущем пакете санкций.

Блок считает, что "самые санкции" не принесут независимости от российских энергоносителей, сказал чиновник, подчеркнув, что существуют "другие пути достижения той же цели".

Однако ожидается, что в конце саммита G7 в Хиросиме будет определено устойчивое обязательство группы по независимости от российских ядерных источников энергии.

Отметим, что до войны Европа была крупнейшим покупателем российского газа. В 2021 году ЕС импортировал российских энергоносителей на сумму около 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов).

Хотя блок ввел экономические санкции против России, их позиция по импорту российских энергоносителей была достаточно мягкой. Киев призвал европейские страны взять на себя обязательство постоянно бойкотировать российский газ, но некоторые сочли дорогим и болезненным отлучение своей экономики от дешевой российской поставки.

Напомним, 15 мая лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

00:20 Вместо доплат по 30 тысяч в ВР готовят новый документ о выплатах военным

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

16:11 Братья Суркисы проиграли суд: что ждет "Динамо"

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

06:23 Украинцам анонсировали "достойные" пенсии: когда и при каких условиях

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

20:01 Оккупант рассказал о дальнейшей судьбе так называемой "СВО": перехват ГУР

05:43 УБД и участник войны: в чем существенная разница и предоставляемые льготы

обновлено:

17:52В части областей Украины прозвучал сигнал тревоги, слышно взрывы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас