В ЕС рассказали, введут ли санкции против "Росатома"

Сотрудники "Росатома" в России. Фото: росСМИ

Европейский Союз не планирует формально вводить санкции против российской государственной атомной компании "Росатом" в одиннадцатом пакете санкций. Это ограничение не принесет независимости от российских энергоносителей.

Об этом пишет CNN.

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Как сказал высокопоставленный чиновник ЕС, хотя страны-члены сокращают свою зависимость от российской энергии, блок формально не будет нацеливаться на "Росатом" в будущем пакете санкций.

Блок считает, что "самые санкции" не принесут независимости от российских энергоносителей, сказал чиновник, подчеркнув, что существуют "другие пути достижения той же цели".

Однако ожидается, что в конце саммита G7 в Хиросиме будет определено устойчивое обязательство группы по независимости от российских ядерных источников энергии.

Отметим, что до войны Европа была крупнейшим покупателем российского газа. В 2021 году ЕС импортировал российских энергоносителей на сумму около 100 миллиардов евро (110 миллиардов долларов).

Хотя блок ввел экономические санкции против России, их позиция по импорту российских энергоносителей была достаточно мягкой. Киев призвал европейские страны взять на себя обязательство постоянно бойкотировать российский газ, но некоторые сочли дорогим и болезненным отлучение своей экономики от дешевой российской поставки.

Напомним, 15 мая лидеры Большой семерки на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.