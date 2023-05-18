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У ЄС розповіли, чи запровадять санкції проти "Росатому"

18 травня 2023 15:41
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ЄС розповіли, чи запровадять санкції проти "Росатому"
Співробітники "Росатому" в Росії. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Європейський Союз не планує формально вводити санкції проти російської державної атомної компанії "Росатом" у своєму одинадцятому пакеті санкцій. Це обмеження не принесе незалежності від російських енергоносіїв.

Про це пише CNN.

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Як сказав високопоставлений чиновник ЄС, хоча країни-члени зменшують свою залежність від російської енергії, блок формально не буде націлюватися на "Росатом" у майбутньому пакеті санкцій.

Блок вважає, що "самі санкції" не принесуть незалежності від російських енергоносіїв, сказав чиновник, підкресливши, що існують "інші шляхи досягнення тієї ж мети".

Однак очікується, що в кінці саміту G7 у Хіросімі буде окреслено стійке зобов’язання групи щодо незалежності від російських ядерних джерел енергії.

Зазначимо, до війни Європа була найбільшим покупцем російського газу. У 2021 році ЄС імпортував російських енергоносіїв на суму майже 100 мільярдів євро (110 мільярдів доларів).

Хоча блок запровадив економічні санкції проти Росії, їхня позиція щодо імпорту російських енергоносіїв була досить м’якою. Київ закликав європейські країни взяти на себе зобов’язання постійно бойкотувати російський газ, але деякі визнали дорогим і болісним відлучення своєї економіки від дешевого російського постачання.

Нагадаємо, 15 травня лідери Великої сімки на саміті у Японії оголосять про нові санкції проти Росії. Ці санкції стосуватимуться енергетичної сфери країни-агресора та експорту товарів та технологій, потрібних для військово-промислового комплексу РФ. 

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