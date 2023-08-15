В ЕС опровергли заявление Армении об открытии огня военными Азербайджана

Военные Азербайджана. Фото: google

В министерстве обороны Армении заявили, что военные Азербайджана открыли огонь в направлении наблюдателей ЕС. В Европейском Союзе опровергли эту информацию.

Соответствующее заявление обнародовал ЕС в Twitter.

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Что сказали в ЕС

"Мы подтверждаем, что патруль представительства ЕС в Армении был в зоне нашей ответственности во время стрельбы. Ни один член представительства не пострадал", — говорится в заявлении.

Заявление ЕС. Фото: скриншот

Что этому предшествовало

Накануне в министерстве обороны Армении заявили, что войска Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС.

"15 августа около 12:20 подразделения ВС Азербайджана открыли огонь из стрелкового оружия в направлении наблюдателей ЕС, осуществляющих патрулирование в районе Верин Шоржа, и принадлежащего им транспортного средства. Пострадавших нет", — говорилось в заявлении.

Напомним, в Армении трагически погиб украинский дипломат во время плавания по озеру Севан.