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У ЄС спростували заяву Вірменії про відкриття вогню військовими Азербайджану

15 серпня 2023 17:55
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Козюк Тетяна
редактор
У ЄС спростували заяву Вірменії про відкриття вогню військовими Азербайджану
Військові Азербайджану. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану відкрили вогонь в напрямку спостерігачів ЄС. У Європейському Союзі спростували цю інформацію. 

Відповідну заяву оприлюднив ЄС у Twitter. 

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Що сказали в ЄС

"Ми підтверджуємо, що патруль представництва ЄС у Вірменії був у зоні нашої відповідальності під час стрілянини. Жоден член представництва не постраждав", — йдеться у заяві. 

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Заява ЄС. Фото: скриншот

Що цьому передувало

Напередодні, у міністерстві оборони Вірменії заявили, що війська Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку спостерігачів ЄС.

"15 серпня близько 12:20 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку спостерігачів ЄС, які здійснюють патрулювання в районі Верін Шоржа, та транспортного засобу, що належить їм. Постраждалих немає", — йшлося в заяві. 

Нагадаємо, у Вірменії трагічно загинув український дипломат під час плавання у озері Севан. 

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