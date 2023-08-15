У ЄС спростували заяву Вірменії про відкриття вогню військовими Азербайджану

Військові Азербайджану. Фото: google

У міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану відкрили вогонь в напрямку спостерігачів ЄС. У Європейському Союзі спростували цю інформацію.

Відповідну заяву оприлюднив ЄС у Twitter.

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Що сказали в ЄС

"Ми підтверджуємо, що патруль представництва ЄС у Вірменії був у зоні нашої відповідальності під час стрілянини. Жоден член представництва не постраждав", — йдеться у заяві.

Заява ЄС. Фото: скриншот

Що цьому передувало

Напередодні, у міністерстві оборони Вірменії заявили, що війська Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку спостерігачів ЄС.

"15 серпня близько 12:20 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку спостерігачів ЄС, які здійснюють патрулювання в районі Верін Шоржа, та транспортного засобу, що належить їм. Постраждалих немає", — йшлося в заяві.

Нагадаємо, у Вірменії трагічно загинув український дипломат під час плавання у озері Севан.