У ЄС спростували заяву Вірменії про відкриття вогню військовими Азербайджану
У міністерстві оборони Вірменії заявили, що військові Азербайджану відкрили вогонь в напрямку спостерігачів ЄС. У Європейському Союзі спростували цю інформацію.
Відповідну заяву оприлюднив ЄС у Twitter.
Що сказали в ЄС
"Ми підтверджуємо, що патруль представництва ЄС у Вірменії був у зоні нашої відповідальності під час стрілянини. Жоден член представництва не постраждав", — йдеться у заяві.
Що цьому передувало
Напередодні, у міністерстві оборони Вірменії заявили, що війська Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї в напрямку спостерігачів ЄС.
"15 серпня близько 12:20 підрозділи ЗС Азербайджану відкрили вогонь зі стрілецької зброї у напрямку спостерігачів ЄС, які здійснюють патрулювання в районі Верін Шоржа, та транспортного засобу, що належить їм. Постраждалих немає", — йшлося в заяві.
Нагадаємо, у Вірменії трагічно загинув український дипломат під час плавання у озері Севан.