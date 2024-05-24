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В ЕС призывают создать "железный купол" над Европой — чего испугались

24 мая 2024 05:31
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ЕС призывают создать "железный купол" над Европой — чего испугались
Железный купол в действии. Иллюстративное фото: mixnews
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Премьер-министры Польши и Греции Дональд Туск и Кириакос Мицотакис обратились к президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляен с призывом создать европейский "железный купол". Чиновники просят не медлить и выделить силы и средства на воплощение в жизнь этого замысла.

Об этом сообщает Укринформ в пятницу, 24 мая, со ссылкой на Совет министров Польши.

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Туск и Мицотакис отметили, что война России против Украины "глубоко нарушила архитектуру безопасности и обороны на европейском континенте". ЕС и страны-члены должны принять более сильные меры для удовлетворения современных требований.

"Мы должны быть готовы. Европа будет безопасной при условии, если безопасным будет также небо над ней. Поэтому Евросоюз нуждается в новой "флагманской" программе европейского противовоздушного щита — комплексной системе противоракетной обороны, которая защищает общее воздушное пространство Евросоюза против любых будущих угроз," включая самолеты, ракеты, беспилотники и т.д.", — объяснили премьеры.

Они подчеркнули, что система должна отпугнуть вероятных агрессоров, а если это не поможет, то защитить страны ЕС и жителей Европы. Создание проекта будет свидетельствовать об объединенной и решительно настроенной на свою защиту Европе, которая также является экономической и военной силой, с которой нужно считаться.

Украине нужны средства ПВО

Напомним, что Украина страдает от недостаточного количества систем ПВО. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина владеет примерно 25% необходимых средств противовоздушной обороны для своей защиты.

Кроме того, поставка систем ПВО является ключевым шагом по укреплению обороноспособности страны в условиях вооруженной агрессии. По словам Сергея Братчука, эти системы имеют решающее значение для защиты не только прифронтовой зоны, но и тыла страны.

Европейский союз
Польша
Еврокомиссия
Греция
ПВО
железный купол

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