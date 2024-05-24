У ЄС закликають створити "залізний купол" над Європою — чого злякалися

Залізний купол в дії. Ілюстративне фото: mixnews

Прем’єр-міністри Польщі та Греції Дональд Туск і Кіріакос Міцотакіс звернулися до президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн з закликом створити європейський "залізний купол". Посадовці просять не зволікати й виділити сили та кошти на втілення в життя цього задуму.

Про це повідомляє Укрінформ у п'ятницю, 24 травня, з посиланням на Раду міністрів Польщі.

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Чому над Європою хочуть створити "залізний купол"

Туск і Міцотакіс зазначили, що війна Росія проти України "глибоко порушила архітектуру безпеки та оборони на європейському континенті". ЄС і країни-члени повинні вжити сильніших заходів для задоволення сучасних вимог.

"Ми повинні бути готові. Європа буде безпечною за умови, якщо безпечним буде також небо над нею. Тому Євросоюзу потрібна нова "флагманська" програма європейського протиповітряного щита — комплексна система протиракетної оборони, яка захищає спільний повітряний простір Євросоюзу проти будь-яких майбутніх загроз, включаючи літаки, ракети, безпілотники тощо", — пояснили прем'єри.

Вони наголосили, що система має відлякувати ймовірних агресорів, а якщо це не допоможе, то захистити країни ЄС і мешканців Європи. Створення проєкту свідчитиме про об'єднану і рішуче налаштовану щодо свого захисту Європу, яка також є економічною і військовою силою, на яку треба зважати.

Україні потрібні засоби ППО

Нагадаємо, що натомість Україна потерпає від недостатньої кількості систем ППО. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна володіє приблизно 25% необхідних засобів протиповітряної оборони для свого захисту.

Крім того, поставка систем ППО є ключовим кроком у зміцненні обороноздатності країни в умовах збройної агресії. За словами Сергія Братчука, ці системи мають вирішальне значення для захисту не лише прифронтової зони, але й тилу країни.