В ЕС сделали заявление на фоне ядерных учений России и Белоруссии

Ядерное орудие России. Фото: Reuters

Европейский Союз по результатам заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене 16 мая напомнил России о ее обещании не начинать ядерную войну против какой-либо страны в мире. Такое заявление было сделано на фоне объявления РФ учений ядерного оружия вместе с Республикой Беларусь.

Об этом говорится в заявлении ЕС.

Читайте также:

Что еще сказали в ЕС

Отмечается, что анонсированные ядерные учения России и Беларуси — безответственная ядерная риторика, которой Кремль хочет взорвать международный мир и безопасность. Так, Постоянный совет ОБСЕ "решительно осудил" такие шаги.

"Мы решительно призываем Россию придерживаться словом и делом Совместного заявления лидеров пяти ядерных государств о предотвращении ядерной войны и избегании гонки вооружений от января 2022 года, в которой утверждается, что "ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись. Россия и Беларусь должны придерживаться своих международных обязательств и обещаний", — говорится в заявлении ЕС.

Вместе с тем Европейский Союз заверил Украину в "непреклонной поддержке ее независимости, суверенитета и территориальной целостности".

В Брюсселе также подчеркнули, что будут продолжать оказывать украинскому государству всю необходимую помощь для его борьбы с агрессией РФ.

Напомним, в начале мая Владимир Путин поручил Генштабу РФ провести учения по применению ядерного оружия.

После этого стало известно, что Беларусь строит хранилища для российского ядерного оружия у границы с Украиной.