У ЄС зробили заяву на тлі ядерних навчань Росії й Білорусії

Ядерна зброя Росії. Фото: Reuters

Європейський Союз, за результатами засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні 16 травня, нагадав Росії про її обіцянку не розпочинати ядерну війну проти будь-якої країни у світі. Таку заяву було зроблену на тлі оголошення РФ навчань ядерної зброї разом з Республікою Білорусь.

Про це йдеться у заяві ЄС.

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Зазначається, що анонсовані ядерні навчання Росії й Білорусі — це безвідповідальна ядерна риторика, якою Кремль хоче підірвати міжнародний мир та безпеку. Так, Постійна рада ОБСЄ "рішуче засудила" такі кроки.

"Ми рішуче закликаємо Росію дотримуватися словом і ділом Спільної заяви лідерів п'яти ядерних держав про запобігання ядерній війні та уникнення гонки озброєнь від січня 2022 року, в якій стверджується, що "ядерна війна не може бути виграна і ніколи не повинна вестися". І Росія, і Білорусь повинні дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань і обіцянок", — йдеться у заяві ЄС.

Разом із тим Європейський Союз запевнив Україну у "непохитній підтримці її незалежності, сувернітету та територіальної цілісності".

У Брюсселі також підкреслили, що продовжуватимуть надавати українській державі усю необхідну допомогу для її боротьби проти агресії РФ.

Нагадаємо, на початку травня Володимир Путін доручив Генштабу РФ провести навчання із застосування ядерної зброї.

Після цього стало відомо, що Білорусь будує сховища для російської ядерної зброї біля кордону з Україною.