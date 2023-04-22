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В Европарламенте заговорили о санкциях против Китая: что известно

22 апреля 2023 23:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
В Европарламенте заговорили о санкциях против Китая: что известно
Глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер. Фото: Википедия
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

В Европарламенте заговорили о санкциях против Китая. Глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер объяснил, что страны ЕС должны стать на сторону демократии.

Об этом сообщает глава фракции "Европейской народной партии" Манфред Вебер.

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"ЕС должен быть готов ввести широкомасштабные санкции в случае нападения Китая на Тайвань, заранее и убедительно заявив об этом", — сказал Вебер.

По его словам, сейчас это лучший способ сохранить стабильность и мир в регионе.

"Такие лидеры, как китайские и российские, понимают только язык силы. Нам также нужна зона свободной торговли для демократий", — добавил политик.

Ограничения собираются ввести в случае, если Пекин примет решение о нападении на Тайвань.

Напомним, что сегодня, 22 апреля, Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам и заявил, что в настоящее время вступили в силу три новых санкционных решения относительно тех, кто вкладывается в российскую агрессию и поддерживает ее. В санкционные списки добавлены 322 компании.

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