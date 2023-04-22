Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Світ arrow У Європарламенті заговорили про санкції проти Китаю: що відомо arrow

У Європарламенті заговорили про санкції проти Китаю: що відомо

22 квітня 2023 23:35
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
У Європарламенті заговорили про санкції проти Китаю: що відомо
Голова фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер. Фото: Вікіпедія
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

У Європарламенті заговорили про санкції проти Китаю. Голова фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер пояснив, що країни ЄС повинні стати на бік демократії.

Про це інформує голова фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер. 

Читайте також:

Санкції проти Китаю

"ЄС має бути готовий запровадити широкомасштабні санкції у разі нападу Китаю на Тайвань, завчасно та переконливо заявивши про це", — сказав Вебер.

За його словами наразі це найкращий спосіб зберегти стабільність та мир у регіоні.

"Такі лідери, як китайські та російські, розуміють лише мову сили. Нам також потрібна зона вільної торгівлі для демократій", — додав політик.

Обмеження збираються ввести у випадку, якщо Пекін прийме рішення про напад на Тайвань.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

15:25 Лише одна категорія: хто з українців може відмовитися від повістки на вулиці

13:48 "Повна мобілізація" в Україні: що це таке та хто під неї підпадає

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB