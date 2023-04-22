У Європарламенті заговорили про санкції проти Китаю: що відомо

Голова фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер. Фото: Вікіпедія

У Європарламенті заговорили про санкції проти Китаю. Голова фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер пояснив, що країни ЄС повинні стати на бік демократії.

Про це інформує голова фракції "Європейської народної партії" Манфред Вебер.

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Санкції проти Китаю

"ЄС має бути готовий запровадити широкомасштабні санкції у разі нападу Китаю на Тайвань, завчасно та переконливо заявивши про це", — сказав Вебер.

За його словами наразі це найкращий спосіб зберегти стабільність та мир у регіоні.

"Такі лідери, як китайські та російські, розуміють лише мову сили. Нам також потрібна зона вільної торгівлі для демократій", — додав політик.

Обмеження збираються ввести у випадку, якщо Пекін прийме рішення про напад на Тайвань.

Нагадаємо, що сьогодні, 22 квітня, Президент Володимир Зеленський звернувся до українців і заявив, що нині набули чинності три нових санкційних рішення щодо тих, хто вкладається в російську агресію і підтримує її. До санкційних списків додано 322 компанії.