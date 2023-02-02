В Нидерландах обнаружили первые с 2011 года случаи коровьего бешенства

В Европе обнаружили коровье бешенство: далеко ли болезнь от украинских границ
На одной из ферм в Королевстве Нидерланды обнаружили случаи инфицирования скота коровьим бешенством. Ферму закрыли, а эксперты выясняют, о каком именно варианте бешенства идет речь.
Об этом сообщает нидерландское издание NOS.
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Коровье бешенство в Нидерландах
На одной из нидерландских ферм среди выращиваемого скота обнаружили животных, инфицированных коровьим бешенством.
В каком регионе Нидерландов расположена ферма, не сообщается.
Карантин и исследование
Ферму сразу закрыли. Запрещено вывозить из нее не только животных, но даже и навоз.
Эксперты исследуют больных коров, чтобы выяснить, какой вариант коровьего бешенства имеет место на этой территории.
Угрозы людям нет
Министерство сельского хозяйства Нидерландов заверило жителей страны, что угрозы их жизни и здоровью нет.
Дело в том, что мясо инфицированных животных не успело попасть на реализацию.
Когда в последний раз в Нидерландах обнаруживали эту болезнь
По информации издания, предыдущий случай фиксирования коровьего бешенства на территории страны был в 2011 году.
Эта инфекция опасна и для людей, она может вызвать разновидность болезни Кройцфельда-Якоба (заболевание головного мозга, которое в тяжелых случаях завершается смертью больного).
Напомним, осенью 2021 года в Белоцерковском районе Киевской области были обнаружены множественные случаи заражения бешенством среди домашних животных.
Лабораторные исследования подтвердили положительные результаты на бешенство у домашних животных — собаки, проживавшей в пределах частного домовладения в селе Быкова Гребля Маловильшанской территориальной громады, и крупного рогатого скота из хозяйства в селе Березна Володарской территориальной громады.
Фото: Pixabay