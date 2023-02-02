У Нідерландах виявили перші з 2011 року випадки коров'ячого сказу

Випадки інфікування корів зафіксовані у Нідерландах

На одній із ферм у Королівстві Нідерланди виявили випадки інфікування худоби коров’ячим сказом. Ферму закрили, а експерти з’ясовують, про який саме варіант сказу йдеться.

Про це повідомляє нідерландське видання NOS.

Коров’ячий сказ у Нідерландах

На одній із нідерландських ферм серед худоби, яка там вирощується, виявили тварин, інфікованих коров’ячим сказом.

У якому саме регіоні Нідерландів розташована ферма, не повідомляється.

Карантин і дослідження

Ферму відразу закрили. Заборонено вивозити з неї не тільки тварин, а навіть і гній.

Експерти досліджують хворих корів, аби з’ясувати, який саме варіант коров’ячого сказу має місце на цій території.

Загрози людям немає

Міністерство сільського господарства Нідерландів запевнило мешканців країни, що загрози їхньому життю і здоров’ю немає.

Справа в тому, що м’ясо інфікованих тварин не встигло потрапити на реалізацію.

Коли востаннє у Нідерландах виявляли цю хворобу

За інформацією видання, попередній випадок фіксування коров’ячого сказу на території країни був аж 2011 року.

Ця інфекція небезпечна і для людей, вона може викликати різновид хвороби Кройцфельда-Якоба (захворювання головного мозку, яке у важких випадках завершується смертю хворого).

Нагадаємо, восени 2021 року у Білоцерківському районі Київської області були виявлені множинні випадки зараження сказом серед домашніх тварин.

Лабораторні дослідження підтвердили позитивні результати на сказ у домашніх тварин — собаки, що проживала в межах приватного домоволодіння в селі Бикова Гребля Маловільшанської територіальної громади, і великої рогатої худоби з господарства в селі Березна Володарської територіальної громади.

Фото: Pixabay