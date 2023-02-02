У Нідерландах виявили перші з 2011 року випадки коров'ячого сказу

У Європі виявили коров’ячий сказ: чи далеко хвороба від українських кордонів
На одній із ферм у Королівстві Нідерланди виявили випадки інфікування худоби коров’ячим сказом. Ферму закрили, а експерти з’ясовують, про який саме варіант сказу йдеться.
Про це повідомляє нідерландське видання NOS.
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Коров’ячий сказ у Нідерландах
На одній із нідерландських ферм серед худоби, яка там вирощується, виявили тварин, інфікованих коров’ячим сказом.
У якому саме регіоні Нідерландів розташована ферма, не повідомляється.
Карантин і дослідження
Ферму відразу закрили. Заборонено вивозити з неї не тільки тварин, а навіть і гній.
Експерти досліджують хворих корів, аби з’ясувати, який саме варіант коров’ячого сказу має місце на цій території.
Загрози людям немає
Міністерство сільського господарства Нідерландів запевнило мешканців країни, що загрози їхньому життю і здоров’ю немає.
Справа в тому, що м’ясо інфікованих тварин не встигло потрапити на реалізацію.
Коли востаннє у Нідерландах виявляли цю хворобу
За інформацією видання, попередній випадок фіксування коров’ячого сказу на території країни був аж 2011 року.
Ця інфекція небезпечна і для людей, вона може викликати різновид хвороби Кройцфельда-Якоба (захворювання головного мозку, яке у важких випадках завершується смертю хворого).
Нагадаємо, восени 2021 року у Білоцерківському районі Київської області були виявлені множинні випадки зараження сказом серед домашніх тварин.
Лабораторні дослідження підтвердили позитивні результати на сказ у домашніх тварин — собаки, що проживала в межах приватного домоволодіння в селі Бикова Гребля Маловільшанської територіальної громади, і великої рогатої худоби з господарства в селі Березна Володарської територіальної громади.
Фото: Pixabay