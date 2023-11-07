В Европе сейчас всплеск популистов и экстремистов — это двойники Путина, — премьер Румынии

Премьер Румынии Марсель Чолаку. Фото: EPA

Премьер Румынии Марсель Чолаку заявил, что в Европе растет поддержка правых и популистских сил, критикующих помощь Украине и разрыва отношений с Россией. Он предупредил о появлении копий Путина в Европе в случае проигрыша Украины.

Об этом сообщает Bloomberg.

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По мнению премьера, победа Кремля приведет к появлению большого количества популистских и ультраправых лидеров. Он добавил, что в Европе растет поддержка правых и популистских сил, критикующих помощь Украине.

"Давайте не забывать, что в следующем году у нас будут выборы в Европарламент, и если мы увидим больше экстремистских голосов в ассамблее, это создаст большую уязвимость внутри ЕС", — отметил Чолаку.

Премьер подчеркнул, что поддерживает Украину и Молдову в их стремлении вступить в ЕС. Он пообещал, что его правительство будет продолжать оказывать всестороннюю помощь Киеву на фоне усталости европейских союзников.

Напомним, Евросоюз должен сохранять единство в поддержке Украины, поэтому единственным решением является продолжение оказания помощи стране, столкнувшейся с агрессией РФ. Потому что ставка в этой борьбе — ключевые европейские ценности. Об этом заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, выступая перед послами в Брюсселе.

Украина делает очередной важный шаг на пути в Европу. В правительстве страны уже передается предварительный проект плана для программы Ukraine Facility для Европейской комиссии.