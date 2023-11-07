У Європі зараз сплеск популістів та екстремістів — це двійники Путіна, — прем'єр Румунії

Прем'єр Румунії Марсель Чолаку. Фото: EPA

Прем'єр Румунії Марсель Чолаку заявив, що в Європі зростає підтримка правих і популістських сил, які критикують допомогу Україні та розрив відносин із Росією. Він попередив про появу "копій Путіна" в Європі в разі програшу України.

Про це повідомляє Bloomberg.

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На думку прем'єра, перемога Кремля призведе до появи великої кількості популістських та ультраправих лідерів. Він додав що в Європі зростає підтримка правих і популістських сил, які критикують допомогу Україні.

"Давайте не забувати, що наступного року ми маємо вибори до Європарламенту, і якщо ми побачимо більше екстремістських голосів в асамблеї, це створить велику вразливість усередині ЄС", — зазначив Чолаку.

Прем'єр наголосив, що підтримує Україну та Молдову в їхньому прагненні вступити до ЄС. Він пообіцяв, що його уряд продовжуватиме надавати всебічну допомогу Києву на тлі втоми з боку європейських союзників.

Нагадаємо, Євросоюз має зберігати єдність у підтримці України, тому єдиним рішення є продовження надання допомоги країні, яка стикнулася з агресією РФ. Тому що ставкою у цій боротьбі є ключові європейські цінності. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель під час виступу перед послами у Брюсселі.

Україна робить черговий важливий крок на шляху до Європи. В уряді країни вже передають попередній проєкт плану для програми Ukraine Facility для Європейської комісії.