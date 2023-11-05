В Израиле уволили с должности министра после его заявлений об использовании ядерного оружия в Газе

Министр наследия Израиля Амихай Элияху. Фото: Yonatan Zindel

Израильский Министр наследия Амихай Элияху предложил сбросить на сектор Газа ядерную бомбу. Премьер-министр Нетаньяху заявил, что слова министра "оторваны от реальности" и отстранил его от должности.

Об этом сообщает Politico.

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Министр наследия Израиля Амихая Элиях был отстранен от должности на неопределенный срок после того, как он сказал в интервью, что сброс ядерной бомбы на Сектор Газа был "одной из возможностей". А на замечание, что там находятся около 240 заложников, он сказал, что на войне есть жертвы.

"Заявления Элиаху оторваны от реальности. Израиль и его военные действуют в соответствии с самыми высокими стандартами международного права, чтобы избежать вреда невиновным", — сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

Позже Элиаху попытался оправдаться, заявив, что "всем разумным людям понятно", что его ссылка на ядерное оружие была "метафорической".

Лидер оппозиции Яир Липид требовал немедленного устранения Элиаху, осуждая столь скандальное высказывание министра наследия.

Критика правительства Нетаньяху

Правительство Нетаньяху подверглось критике из-за неудач израильской разведки в предотвращении внезапных атак со стороны палестинской боевой группировки ХАМАС, убивших более 1400 человек на израильской земле 7 октября. Правительство также критиковали за отсутствие поддержки выживших во время атак.

В ответ правительство Израиля объявило "полную облогу" сектора Газы, ограничив весь доступ к пище, воде и топливу в палестинском анклаве, контролируемом боевиками ХАМАС,в котором проживает 2,3 миллиона человек.

Перед войной Израиля и ХАМАСа коалиция премьер-министра Нетаньяху — включающая несколько ультраправых партий и описанная как самая правая в истории Израиля, столкнулась с ростом народного протеста относительно противоречивой судебной реформы, вызвавшей массовые протесты по всей стране.

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган решил прекратить контакты с премьер-министром Израиля. По его словам, Беньямин Нетаньяху уже "не является лицом, с которым Турция могла бы вести беседу".