У Ізраїлі звільнили з посади міністра після його заяв про використання ядерної зброї в Газі

Ядерна зброя. Фото: Yonatan Zindel

Ізраїльський Міністр спадщини Аміхай Еліяху запропонував скинути на сектор Гази ядерну бомбу. Прем'єр-міністр Нетаньяху заявив, що слова міністра "відірвані від реальності" і відсторонив його з посади.

Про це повідомляє Politico.

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Міністра спадщини Ізраїлю Аміхая Еліяху було відсторонено від посади на невизначений термін після того, як він сказав в інтерв’ю, що скидання ядерної бомби на Сектор Газа було "однією з можливостей". А на зауваження, що там перебуває близько 240 заручників, він сказав, що на війні є жертви.

"Заяви Еліяху відірвані від реальності. Ізраїль та його військові діють відповідно до найвищих стандартів міжнародного права, щоб уникнути шкоди невинним", — сказав прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Пізніше Еліяху спробував виправдатися, заявивши, що "всім розумним людям зрозуміло", що його посилання на ядерну зброю було "метафоричним".

Лідер опозиції Яір Ліпід вимагав негайного усунення Еліяху, засуджуючи таке скандальне висловлення міністра спадщини.

Критика уряду Нетаньяху

Уряд Нетаньяху зазнав критики через невдачі ізраїльської розвідки у запобіганні раптовим атакам з боку палестинського бойового угруповання ХАМАС, які вбили понад 1400 людей на ізраїльській землі 7 жовтня. Уряд також критикували за відсутність підтримки, хто вижив під час атак.

У відповідь уряд Ізраїлю оголосив "повну облогу" сектора Гази, обмеживши весь доступ до їжі, води та палива в палестинському анклаві, який контролюється бойовиками ХАМАС і в якому проживає 2,3 мільйона людей.

Перед війною Ізраїлю та ХАМАСу коаліція прем’єр-міністра Нетаньяху — яка включає кілька ультраправих партій і була описана як найправіша в історії Ізраїлю, зіткнулася зі зростанням народного протесту щодо суперечливої ​​судової реформи, яка викликала масові протести по всій країні.

Нагадаємо, Президент Туреччини Реджеп Ердоган вирішив припинити контакти з прем'єр-міністром Ізраїлю. За його словами, Беньямін Нетаньягу вже "не є особою, з якою Туреччина могла б вести бесіду".