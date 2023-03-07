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В Канаде родились самые недоношенные в мире близнецы

7 марта 2023 19:55
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дети из Канады
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Брат и сестра из Канады были признаны самыми недоношенными близнецами в мире, родившимися на 22 неделе беременности. Адия и Адриал Надараджа родились на 126 день раньше срока, побив предыдущий рекорд на 125 дней раньше срока, установленный близнецами в Айове в 2018 году.

Об этом пишет BBC.

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Согласно представителям Гиннесса, если бы дети родились на час позднее, больница не предприняла бы никаких мер по спасению их жизней. Доношенная беременность обычно длится 40 недель, что делает Адию и Адриала преждевременными на 18 недель.

Мама Шакина Раджендрам рассказала, что когда у нее начались роды всего в 21 неделю и 5 дней, врачи сообщили ей, что дети "нежизнеспособны" и имеют "0% шансов на выживание". Это была ее вторая беременность после того, как она потеряла первую в той же больнице недалеко от их дома в Онтарио.

Отец Кевин Надараджа сказал, что в больнице им сказали, что они не смогут помочь с такой ранней беременностью, оставив его не спать по ночам, молясь с "лицом, залитым слезами".

Большинство больниц не пытаются спасти детей, рожденных до 24-26 недель. Однако, семья Надараджа переехала в больницу Mount Sinai в Торонто, где есть специализированное отделение интенсивной терапии новорожденных. Сейчас близнецы находятся в домашнем уходе и растут и развиваются вместе со своей старшей сестрой.

Напомним, что более двух третей беременных имеют бессимптомное течение COVID-19. Вирус оказывает значительное влияние на организм в целом, а также имеет ряд последствий. Поэтому тем, кто долго шел к заветной беременности или спланировал ее недавно, следует уделить большое внимание своему здоровью.

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