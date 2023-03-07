В Канаде родились самые недоношенные в мире близнецы

Дети из Канады

Брат и сестра из Канады были признаны самыми недоношенными близнецами в мире, родившимися на 22 неделе беременности. Адия и Адриал Надараджа родились на 126 день раньше срока, побив предыдущий рекорд на 125 дней раньше срока, установленный близнецами в Айове в 2018 году.

Об этом пишет BBC.

Недоношенные близнецы

Согласно представителям Гиннесса, если бы дети родились на час позднее, больница не предприняла бы никаких мер по спасению их жизней. Доношенная беременность обычно длится 40 недель, что делает Адию и Адриала преждевременными на 18 недель.

Мама Шакина Раджендрам рассказала, что когда у нее начались роды всего в 21 неделю и 5 дней, врачи сообщили ей, что дети "нежизнеспособны" и имеют "0% шансов на выживание". Это была ее вторая беременность после того, как она потеряла первую в той же больнице недалеко от их дома в Онтарио.

Отец Кевин Надараджа сказал, что в больнице им сказали, что они не смогут помочь с такой ранней беременностью, оставив его не спать по ночам, молясь с "лицом, залитым слезами".

Большинство больниц не пытаются спасти детей, рожденных до 24-26 недель. Однако, семья Надараджа переехала в больницу Mount Sinai в Торонто, где есть специализированное отделение интенсивной терапии новорожденных. Сейчас близнецы находятся в домашнем уходе и растут и развиваются вместе со своей старшей сестрой.

Напомним, что более двух третей беременных имеют бессимптомное течение COVID-19. Вирус оказывает значительное влияние на организм в целом, а также имеет ряд последствий. Поэтому тем, кто долго шел к заветной беременности или спланировал ее недавно, следует уделить большое внимание своему здоровью.