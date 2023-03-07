У Канаді народилися найбільш недоношені у світі близнюки

Діти з Канади

Брат і сестра з Канади були визнані найбільш недоношеними близнюками у світі, які народилися на 22 тижні вагітності. Адія та Адріал Надараджа народилися на 126 день раніше терміну, побивши попередній рекорд на 125 днів раніше терміну, встановлений близнюками в Айові у 2018 році.

Про це пише ВВС.

Недоношені близнюки

Згідно з представниками Гіннеса, якби діти народилися на годину пізніше, лікарня не вжила б жодних заходів для порятунку їхніх життів. Доношена вагітність зазвичай триває 40 тижнів, що робить Адію та Адріалу передчасними на 18 тижнів.

Мама Шакіна Раджендрам розповіла, що коли в неї почалися пологи лише о 21-й тиждень і 5 днів, лікарі повідомили їй, що діти "нежиттєздатні" і мають "0% шансів на виживання". Це була її друга вагітність після того, як вона втратила першу в тій же лікарні поблизу їхнього будинку в Онтаріо.

Батько Кевін Надараджа сказав, що в лікарні їм сказали, що вони не зможуть допомогти з такою ранньою вагітністю, залишивши його не спати ночами, молячись із "обличчям, залитим сльозами".

Більшість лікарень не намагаються врятувати дітей, народжених до 24-26 тижнів. Проте, родина Надараджа переїхала до лікарні Mount Sinai до Торонто, де є спеціалізоване відділення інтенсивної терапії новонароджених. Зараз близнюки перебувають у домашньому догляді та ростуть та розвиваються разом зі своєю старшою сестрою.

Нагадаємо, що понад дві третини вагітних мають безсимптомний перебіг COVID-19. Вірус значно впливає на організм в цілому, а також має ряд наслідків. Тому тим, хто довго йшов до заповітної вагітності або спланував її нещодавно, слід приділити велику увагу своєму здоров'ю.