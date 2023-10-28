В Катаре в результате сильного ливня затопило столицу

Затопленные улицы из-за ливня в Дохе. Фото: скриншот с видео

В Катаре из-за сильных осадков затопило столицу — Доху. В затопленном городе уровень воды составляет более 1 м.

Соответствующие кадры публикуют СМИ.

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Дожди в Катаре

"В четверг, 26 октября, дожди в Катаре повлекли наводнения в некоторых местах по всей До сих пор!" — говорится в сообщении.

Отметим, что сезон дождей в стране начинается 16 октября и длится 52 дня до 6 декабря. Осадки в первые дни считаются провозвестником хорошего сезона дождей.

Напомним, что погода в Украине в субботу, 28 октября, будет с порывистым ветром и обильными дождями. В большинстве областей они будут умеренными, а ночью в северной части местами значительные дожди. Столбики термометров в большинстве областей будут показывать +15 °С.