В Катаре в результате сильного ливня затопило столицу
В Катаре из-за сильных осадков затопило столицу — Доху. В затопленном городе уровень воды составляет более 1 м.
Соответствующие кадры публикуют СМИ.
Дожди в Катаре
"В четверг, 26 октября, дожди в Катаре повлекли наводнения в некоторых местах по всей До сих пор!" — говорится в сообщении.
Отметим, что сезон дождей в стране начинается 16 октября и длится 52 дня до 6 декабря. Осадки в первые дни считаются провозвестником хорошего сезона дождей.
Напомним, что погода в Украине в субботу, 28 октября, будет с порывистым ветром и обильными дождями. В большинстве областей они будут умеренными, а ночью в северной части местами значительные дожди. Столбики термометров в большинстве областей будут показывать +15 °С.
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