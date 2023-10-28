У Катарі внаслідок сильної зливи затопило столицю

Затоплені вулиці через зливу у Досі. Фото: скриншот з відео

У Катарі через сильні опади затопило столицю — Доху. У затопленому місті рівень води сягає понад 1 м.

Відповідні кадри публікують ЗМІ.

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Дощі в Катарі

"У четвер, 26 жовтня, дощі в Катарі спричинили повені в деяких місцях по всій Досі!" — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що сезон дощів у країні починається 16 жовтня і триває 52 дні до 6 грудня. Опади в перші дні вважаються провісником хорошого сезону дощів.

Нагадаємо, що погода в Україні у суботу, 28 жовтня, буде з поривчастим вітром та рясними дощами. У більшості областей вони будуть помірні, а вночі у північній частині місцями — значні дощі. Стовпчики термометрів в більшості областей показуватимуть +15 °С.