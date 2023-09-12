В Казахстане требуют запретить въезд в страну российскому комику Азамату Мусагалиеву

Комик Азамат Мусагалиев. Фото: росСМИ

Комик из известной команды КВН "Камызяки" Азамат Мусагалиев столкнулся с возможным запретом на выступления в Казахстане из-за своего пророссийского взгляда. Местным властям Астаны предложено отменить предстоящий концерт Мусагалиева, запланированный на 7 октября.

Об этом сообщают российские СМИ.

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В сообщении говорится, что российский комик может потерять возможность выступать на казахстанских площадках. Причина состоит в том, что Мусагалиев, вместе с коллегой Денисом Дороховым, участвовал в мероприятии в память о 80-летии освобождения Донбасса.

После этого события имя комика появилось на украинском сайте "Миротворец". Местные жители Казахстана обратились с просьбой к мэру города.

Напомним, что в последнее время все больше представителей российского шоу-бизнеса, высказывавшихся против войны или молчавших, стали приезжать в оккупированный Донбасс. Одним из них стал известный комик Азамат Мусагалиев. На этот счет высказался украинский шоумен Анатолий Анатолич.