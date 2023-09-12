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У Казахстані вимагають заборонити в'їзд до країни російському коміку Азамату Мусагалієву

12 вересня 2023 16:38
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
У Казахстані вимагають заборонити в'їзд до країни російському коміку Азамату Мусагалієву
Комік Азамат Мусагалієв. Фото: росЗМІ
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Комік із відомої команди КВК "Камизяки" Азамат Мусагалієв зіткнувся з можливою забороною на виступи в Казахстані через свій проросійський погляд. Місцева влада Астани пропонує скасувати майбутній концерт Мусагалієва, запланований на 7 жовтня.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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У повідомленні йдеться про те, що російський комік може втратити можливість виступати на казахстанських майданчиках. Причина полягає в тому, що Мусагалієв, разом із колегою Денисом Дороховим, брав участь у заході на згадку про 80-річчя визволення Донбасу.

Після цієї події ім'я коміка з'явилося на українському сайті Миротворець. Місцеві жителі Казахстану звернулися із проханням до мера міста.

Нагадаємо, що останнім часом все більше представників російського шоубізнесу, які висловлювалися проти війни або мовчали, почали приїжджати до окупованого Донбасу. Одним із них став відомий комік Азамат Мусагалієв. Із цього приводу висловився український шоумен Анатолій Анатоліч.

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