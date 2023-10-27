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В Казахстане выставили на торги более 100 советских истребителей

27 октября 2023 10:48
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Казахстане выставили на торги более 100 советских истребителей
Российский самолет МиГ-31К. Фото: росСМИ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 26 октября, в Казахстане выставили на торги более сотни военных самолетов советского производства, истребителей и бомбардировщиков, хранящихся в воинских частях. В общей сложности, речь идет о 117 вертолетах.

Соответствующее объявление размещено на электронной площадке по продаже объектов государственной собственности, передает "Радио Азаттык".

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Как известно, продавцом выступает предприятие "Азарнаулиэкспорт" ("Казспецэкспорт") комитета государственного оборонного заказа министерства индустрии и инфраструктурного развития. Объект продажи — "реализация авиационной техники с условием ликвидации в количестве 81 единицы".

Речь идет о 81 самолете, выпущенном в период 1975-1989 годов. Самолеты находятся в воинской части 65229 в поселке Жетиген в Алматинской области. На торги выставлены в основном МиГ-27, МиГ-29 и Су-24МР, а также планеры Су-24 без двигателей и блоков бортового питания. Отмечается, что они не пригодны для эксплуатации, а условием продаж является их дальнейшая утилизация на территории воинской части.

Торги начались 26 октября. По данным "Forbes Казахстан", на продажу всего выставлено 117 самолетов.

Напомним, что российские оккупанты бросают в бой под Авдеевкой в Донецкой области технику 90-летней давности. Вражеская пехота использует в войне в Украине "полуторку". Речь идет о выпускавшихся в СССР машинах ГАЗ-АА еще в 1930-х годах.

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