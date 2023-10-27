У Казахстані виставили на продаж понад 100 радянських винищувачів

Російський літак МіГ-31К. Фото: росЗМІ

У четвер, 26 жовтня, у Казахстані виставили на продаж понад сотню військових літаків радянського виробництва, винищувачів та бомбардувальників, що зберігаються у військових частинах. Загалом, йдеться про 117 літаків.

Відповідне оголошення розміщено на електронному майданчику з продажу об'єктів державної власності, передає "Радио Азаттык".

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Як відомо, продавцем виступає підприємство "Азарнаулиекспорт" ("Казспецекспорт") комітету державного оборонного замовлення міністерства індустрії та інфраструктурного розвитку. Об'єкт продажу — "реалізація авіаційної техніки з умовою ліквідації в кількості 81 одиниці".

Йдеться про 81 літак, випущений у період 1975-1989 років. Літаки знаходяться у військовій частині 65229 у селищі Жетиген в Алматинській області. На торги виставлені в основному МіГ-27, МіГ-29 та Су-24МР, а також планери Су-24 без двигунів і блоків бортового живлення. Зазначається, що вони не придатні для експлуатації, а умовою продажу є їхня подальша утилізація на території військової частини.

Торги розпочалися 26 жовтня. За даними "Forbes Казахстан", на продаж загалом виставлено 117 літаків.

Нагадаємо, що російські окупанти кидають у бій під Авдіївкою в Донецькій області техніку 90-річної давнини. Ворожа піхота використовує у війні в Україні "полуторку". Йдеться про машини ГАЗ-АА, що випускалися в СРСР ще у 1930-х роках.