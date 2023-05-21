В Кишиневе люди вышли на митинг за интеграцию Молдовы в ЕС

Митинг в Кишиневе. Фото: коллаж Новини.LIVE

В воскресенье, 21 мая, в Кишиневе прошел митинг за интеграцию Молдовы в ЕС. Мероприятие было инициировано президентом Молдовы Майи Санду.

Об этом сообщает Молдавская служба Радио Свобода.

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Митинг в Кишиневе

По данным полиции, митинг собрал около 75 тыс. участников. Президент Молдовы, Майя Санду, стояла за инициацию этого мероприятия, которое, тем не менее, было объектом бойкота со стороны оппозиции и критики со стороны некоторых проевропейских партий за пределами парламента. Они видели в этом предвыборный ход от партии "Действие и солидарность", поддерживающей президента.

На митинге также присутствовал председатель Европейского парламента Роберта Мецола. Событие прошло в преддверии Европейского политического саммита, который состоится в Кишиневе 1 июня. Предполагается, что на встрече Майя Санду будет стремиться получить поддержку для начала переговоров о вступлении Молдовы в ЕС.

В своем речи 21 мая, Майя Санду подчеркнула, что митинг имел цель показать желание молдавских граждан к интеграции с ЕС. Она также намекнула на то, что Россия за последние 34 года препятствует развитию Молдовы.

Санду несколько раз упоминала конфликт России с Украиной, подтверждая свою солидарность с Киевом, несмотря на ограниченные возможности Молдовы оказать военную помощь соседней стране.

Напомним, что 6 мая, в Кишиневе прошла встреча министров сельского хозяйства и пищевой промышленности Украины и Молдовы. Обсуждение касалось темы импорта и транзита украинского зерна.

Также мы писали, Россия не является и не являлась стратегическим партнером Молдовы. Все те дискриминационные меры, которые предпринимал Кремль в отношении Кишинева, нельзя назвать признаками стратегического партнерства.