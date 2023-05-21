У Кишиневі люди вийшли на мітинг за інтеграцію Молдови до ЄС

Мітинг у Кишиневі. Фото: колаж Новини.LIVE

У неділю, 21 травня, у Кишиневі відбувся мітинг за інтеграцію Молдови до ЄС. Захід був ініційований президенткою Молдови Майєю Санду.

Про це повідомляє Молдавська служба Радіо Свобода.

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Мітинг у Кишиневі

За даними поліції, мітинг зібрав близько 75 тисяч учасників. Президентка Молдови, Майя Санду, стояла за ініціацію цього заходу, який був об'єктом бойкоту з боку опозиції та критики з боку деяких проєвропейських партій за межами парламенту. Вони бачили у цьому передвиборчий хід від партії "Дія та солідарність", яка підтримує президентку.

На мітингу також був присутній голова Європейського парламенту Роберт Мецола. Подія відбулася напередодні Європейського політичного саміту, що відбудеться у Кишиневі 1 червня. Передбачається, що на зустрічі Майя Санду прагнутиме отримати підтримку для початку переговорів щодо вступу Молдови до ЄС.

У своїй промові 21 травня Майя Санду наголосила, що мітинг мав на меті показати бажання молдавських громадян до інтеграції з ЄС. Вона також натякнула, що Росія за останні 34 роки перешкоджає розвитку Молдови.

Санду кілька разів згадувала конфлікт Росії з Україною, підтверджуючи свою солідарність із Києвом, попри обмежені можливості Молдови надати військову допомогу сусідній країні.

Нагадаємо, що 6 травня, у Кишиневі відбулася зустріч міністрів сільського господарства та харчової промисловості України та Молдови. Обговорення стосувалося теми імпорту та транзиту українського зерна.

Також ми писали, що Росія не є і не була стратегічним партнером Молдови . Усі ті дискримінаційні заходи, які вживав Кремль щодо Кишинева, не можна назвати ознаками стратегічного партнерства.