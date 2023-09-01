В китайском цирке каскадер загорелся во время выступления на мотоцикле

Каскадер вспыхнул во время выступления на мотоцикле. Фото: скриншот

В китайском цирке каскадер вспыхнул во время выступления на мотоцикле.

Об этом сообщает местное издание Shanghai Daily в Twitter.

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Каскадер вспыхнул во время выступления

Сообщается, что двое мужчин выполняли трюк внутри стальной сферы на двух байках. Во время "петли" один из каскадеров сбился с движения и упал. Его мотоцикл вспыхнул. А другой мужчина продолжил движение, несмотря на огонь.

Пострадавший госпитализирован. Предварительно полученные травмы не угрожают его жизни.

Напомним, россияне в мае 2023 года украли 3-месячного тигренка из зоопарка во временно оккупированном Мариуполе. Малыш умер в московском цирке.

Животное взялся тренировать российский дрессировщик Эдгард Запашный. Он и сообщил о смерти питомца. По словам дрессировщика, у животного были врожденные проблемы с почками. Но почему, несмотря на болезнь, его забрали в цирк, он объяснить не смог.