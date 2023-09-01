Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow В китайском цирке каскадер загорелся во время выступления на мотоцикле arrow

В китайском цирке каскадер загорелся во время выступления на мотоцикле

1 сентября 2023 04:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
В китайском цирке каскадер загорелся во время выступления на мотоцикле
Каскадер вспыхнул во время выступления на мотоцикле. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

В китайском цирке каскадер вспыхнул во время выступления на мотоцикле.

Об этом сообщает местное издание Shanghai Daily в Twitter.

Читайте также:

Каскадер вспыхнул во время выступления

Сообщается, что двое мужчин выполняли трюк внутри стальной сферы на двух байках. Во время "петли" один из каскадеров сбился с движения и упал. Его мотоцикл вспыхнул. А другой мужчина продолжил движение, несмотря на огонь.

Пострадавший госпитализирован. Предварительно полученные травмы не угрожают его жизни.

Напомним, россияне в мае 2023 года украли 3-месячного тигренка из зоопарка во временно оккупированном Мариуполе. Малыш умер в московском цирке.

Животное взялся тренировать российский дрессировщик Эдгард Запашный. Он и сообщил о смерти питомца. По словам дрессировщика, у животного были врожденные проблемы с почками. Но почему, несмотря на болезнь, его забрали в цирк, он объяснить не смог.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

None

Главные новости 31 августа: второй срок Зеленского, дальнобойное оружие Украины и события на фронте

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

18:30 "Азов" обратился к киевскому "Динамо" из-за скандального матча с "Арисом"

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз