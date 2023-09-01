У китайському цирку каскадер спалахнув під час виступу на мотоциклі
У китайському цирку каскадер спалахнув під час виступу на мотоциклі.
Про це повідомляє місцеве видання Shanghai Daily у Twitter.
Kаскадер спалахнув під час виступу
Провідомляється що двоє чоловіків виконували трюк всередині сталевої сфери на двох байках. Під час "петлі" один із каскадерів збився з руху та впав. Його мотоцикл спалахнув. Натомість інший чоловік продовжив рух, попри вогонь.
Постраждалий шпиталізований. Попередньо, отримані травми не загрожують його життю.
Нагадаємо, росіяни у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з зоопарку у тимчасово окупованому Маріуполі. Маля померло у московському цирку.
Тварину взявся тренувати російський дресирувальник Едгард Запашний. Він і повідомив про смерть вихованця. За словами дресувальника, у тварини були вроджені проблеми з нирками. Але чому попри хворобу його забрали до цирку, він пояснити не зміг.