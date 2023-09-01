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У китайському цирку каскадер спалахнув під час виступу на мотоциклі

1 вересня 2023 04:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
У китайському цирку каскадер спалахнув під час виступу на мотоциклі
Каскадер спалахнув під час виступу на мотоциклі. Фото: скриншот
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У китайському цирку каскадер спалахнув під час виступу на мотоциклі.

Про це повідомляє місцеве видання Shanghai Daily у Twitter.

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Kаскадер спалахнув під час виступу

Провідомляється що двоє чоловіків виконували трюк всередині сталевої сфери на двох байках. Під час "петлі" один із каскадерів збився з руху та впав. Його мотоцикл спалахнув. Натомість інший чоловік продовжив рух, попри вогонь.

Постраждалий шпиталізований. Попередньо, отримані травми не загрожують його життю.

Нагадаємо, росіяни у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з зоопарку у тимчасово окупованому Маріуполі. Маля померло у московському цирку.

Тварину взявся тренувати російський дресирувальник Едгард Запашний. Він і повідомив про смерть вихованця. За словами дресувальника, у тварини були вроджені проблеми з нирками. Але чому попри хворобу його забрали до цирку, він пояснити не зміг.

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