Каскадер спалахнув під час виступу на мотоциклі. Фото: скриншот

У китайському цирку каскадер спалахнув під час виступу на мотоциклі.

Про це повідомляє місцеве видання Shanghai Daily у Twitter.

Читайте також:

Kаскадер спалахнув під час виступу

Провідомляється що двоє чоловіків виконували трюк всередині сталевої сфери на двох байках. Під час "петлі" один із каскадерів збився з руху та впав. Його мотоцикл спалахнув. Натомість інший чоловік продовжив рух, попри вогонь.

Постраждалий шпиталізований. Попередньо, отримані травми не загрожують його життю.

Нагадаємо, росіяни у травні 2023 року вкрали 3-місячне тигреня з зоопарку у тимчасово окупованому Маріуполі. Маля померло у московському цирку.

Тварину взявся тренувати російський дресирувальник Едгард Запашний. Він і повідомив про смерть вихованця. За словами дресувальника, у тварини були вроджені проблеми з нирками. Але чому попри хворобу його забрали до цирку, він пояснити не зміг.