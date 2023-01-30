Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В Китае разрешили холостым людям законно иметь детей: почему власть изменила мнение arrow

В Китае разрешили холостым людям законно иметь детей: почему власть изменила мнение

30 января 2023 18:41
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк
Рождаемость детей в Китае — в одном из городов страны позволили холостякам законно иметь малышей
Эта инициатива направлена на содействие долгосрочному и сбалансированному развитию населения
639046bd4e20a-tat-yana-slobodyanyuk-1.png - Татьяна Слободянюк

В юго-западной китайской провинции Сычуань позволят холостякам законно рожать детей и пользоваться льготами. Это связано с тем, что брак и рождаемость упали до рекордно низкого уровня в последние годы.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Рождение детей в Китае

В 2019 году правительство постановило, что только замужним женщинам законно разрешается рожать детей. Однако из-за того, что брак и рождаемость упали до рекордно низкого уровня за последние годы, власти Сычуань решили несколько изменить правила, чтобы одинокие люди могли законно рожать детей и получать помощь от государства.

С 15 февраля супружеские пары и любые желающие родить детей смогут зарегистрироваться в госучреждениях Сычуань без ограничений. Также нет никаких ограничений по количеству зарегистрированных детей.

Эта инициатива направлена на "содействие долгосрочному и сбалансированному развитию населения", сказали в комиссии по здравоохранению Сычуани.

До сих пор комиссия разрешала регистрироваться в местных органах власти только супружеским парам, которые хотели иметь двух детей.

Кто может опередить Китай по количеству населения

Недавно стало известно, что Индия может опередить Китай по количеству населения, поскольку население в стране стремительно растет.

Китай является наиболее густонаселенной страной в мире. По состоянию на сентябрь 2022 года ее население оценивается более чем в 1,42 миллиарда. Только одна страна в мире может похвастаться населением более 1 миллиарда человек — Индия, численность населения которой оценивается в 1,41 миллиарда человек и продолжает расти.

В то время как население Индии, по прогнозам, будет продолжать расти, по крайней мере, до 2050 года, население Китая сейчас несколько сокращается. Ожидается, что это сокращение в сочетании с постоянным ростом Индии приведет к тому, что к 2030 году страна вытеснит Китай как наиболее густонаселенную страну в мире.

Напомним, по итогам 2022 года население Китая сократилось на 850 тысяч в год. Это впервые со времен Великого голода в стране в 1961 году. По прогнозам, эта тенденция продолжится и будет иметь серьезные последствия для экономики Китая.

Также известно, что молодежь Китая массово отказывается и клянется не иметь детей.

"Дать детям достойную жизнь стоит слишком дорого. В школе учат пропаганде, поэтому я хотела бы отправить их в международную школу или за границу. Но я не могу себе этого позволить", — сказала 26-летняя исследовательница Конгконг, которая поклялась, что не будет мать детей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

Эксклюзив

20:08 Эксперт посоветовал специалистам обратить внимание на деталь в Броварской авиакатастрофе

Новина з фото

20:06 Военная техника и 15 км укреплений: россияне укрепляют оборону вокруг аэродрома в Бердянске

20:05 ​​​Талибы взяли на себя ответственность за теракт в пакистанской мечети: количество жертв растет

19:52 Министр обороны Великобритании рассказал, когда танки прибудут в Украину

19:50 "Крым никогда больше не будет украинским": президент Хорватии попал в скандал

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:45 Зеленский и премьер-министр Дании посетили Одессу: что обсуждали

19:34 Руслан Малиновский извинился перед болельщиками за объятия с россиянином: детали

Эксклюзив

19:31 Стало известно, могла ли российская ДРГ сбить вертолет с руководством МВД

Эксклюзив

19:30 Игривая и сказочная: зимняя Одесса через объектив Новини.LIVE

19:27 ​​У путина прокомментировали слова об угрозах Джонсону, намекнув на неадекватность британского экс-премьера

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 31 января: Тельцам — позаботиться о здоровье, Стрельцам — контролировать эмоции

Новина з відео

16:45 В рф дефицит ракет и дронов: ЗСУ объяснили, что дальше можно ожидать от оккупантов

Новина з відео

16:29 Зеленский с премьером Дании посетили Николаев: где они побывали

Новина з відео

14:24 Ночной удар по Харькову: тело погибшей женщины до сих пор не нашли

Новина з відео

14:22 Зеленский совершил рабочую поездку в Николаевскую область: подробности визита

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:41 В Иране прогремели новые взрывы: что известно

Новина з відео

07:04 Гороскоп на 30 января: Весам — решение сложных вопросов, Рыбам — продуктивный день

Новина з відео

06:40 ​​​​​​​​​​​Ночной удар по харьковской многоэтажке: погиб по меньшей мере один человек

Новина з відео

23:02 Последнее интервью: погибший глава МВД Монастырский рассказал, чего хотел бы больше всего

Новина з відео

22:47 Обстрел херсонского порта: экипаж поврежденного судна локализовал утечку нефти в Днепр

Эксклюзив

18:00 Трагедия над Броварами: почему упал министерский вертолет — версии

14:00 "Бавовна" в Иране: детали удара по союзнику путина и что означает "последнее предупреждение"

08:00 Насильники, грабители, убийцы: как реагируют в россии на массовое возвращение зэков Пригожина

Эксклюзив

16:00 "Россияне дохнут, живые переступают через мертвых и снова лезут на наши позиции. И так днями по кругу", — позывной "Ведьма"

Эксклюзив

13:00 Стоимость хлеба может возрасти: какие предпосылки для этого есть в Одесской области

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:00 "Соединив разные запахи — например, растений и фаст-фуда — передать суть города невозможно": автор "именного" парфюма Варшавы для Новини.LIVE

Эксклюзив

08:00 Украинское оружие: чем ВСУ усилили свою мощь. Корабли

17:00 Пять правил, как разговаривать со сторонниками теорий заговора

14:30 Похудеть эффективно и без страданий: какие небольшие изменения нужно внести в ежедневную рутину

Эксклюзив

12:00 Полтриллиона на долги: сможет ли Украина рассчитаться по своим обязательствам в 2023 году

Актуальное по теме

None 30 Январь 19:50

Эксперт посоветовал специалистам обратить внимание на деталь в Броварской авиакатастрофе

None 30 Январь 20:12

Военная техника и 15 км укреплений: россияне укрепляют оборону вокруг аэродрома в Бердянске

None 30 Январь 20:13

​​​Талибы взяли на себя ответственность за теракт в пакистанской мечети: количество жертв растет

None 30 Январь 19:50

Министр обороны Великобритании рассказал, когда танки прибудут в Украину

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB