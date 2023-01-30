Рождаемость детей в Китае — в одном из городов страны позволили холостякам законно иметь малышей

Эта инициатива направлена на содействие долгосрочному и сбалансированному развитию населения

В юго-западной китайской провинции Сычуань позволят холостякам законно рожать детей и пользоваться льготами. Это связано с тем, что брак и рождаемость упали до рекордно низкого уровня в последние годы.

Об этом пишет Reuters.

Рождение детей в Китае

В 2019 году правительство постановило, что только замужним женщинам законно разрешается рожать детей. Однако из-за того, что брак и рождаемость упали до рекордно низкого уровня за последние годы, власти Сычуань решили несколько изменить правила, чтобы одинокие люди могли законно рожать детей и получать помощь от государства.

С 15 февраля супружеские пары и любые желающие родить детей смогут зарегистрироваться в госучреждениях Сычуань без ограничений. Также нет никаких ограничений по количеству зарегистрированных детей.

Эта инициатива направлена на "содействие долгосрочному и сбалансированному развитию населения", сказали в комиссии по здравоохранению Сычуани.

До сих пор комиссия разрешала регистрироваться в местных органах власти только супружеским парам, которые хотели иметь двух детей.

Кто может опередить Китай по количеству населения

Недавно стало известно, что Индия может опередить Китай по количеству населения, поскольку население в стране стремительно растет.

Китай является наиболее густонаселенной страной в мире. По состоянию на сентябрь 2022 года ее население оценивается более чем в 1,42 миллиарда. Только одна страна в мире может похвастаться населением более 1 миллиарда человек — Индия, численность населения которой оценивается в 1,41 миллиарда человек и продолжает расти.

В то время как население Индии, по прогнозам, будет продолжать расти, по крайней мере, до 2050 года, население Китая сейчас несколько сокращается. Ожидается, что это сокращение в сочетании с постоянным ростом Индии приведет к тому, что к 2030 году страна вытеснит Китай как наиболее густонаселенную страну в мире.

Напомним, по итогам 2022 года население Китая сократилось на 850 тысяч в год. Это впервые со времен Великого голода в стране в 1961 году. По прогнозам, эта тенденция продолжится и будет иметь серьезные последствия для экономики Китая.

Также известно, что молодежь Китая массово отказывается и клянется не иметь детей.

"Дать детям достойную жизнь стоит слишком дорого. В школе учат пропаганде, поэтому я хотела бы отправить их в международную школу или за границу. Но я не могу себе этого позволить", — сказала 26-летняя исследовательница Конгконг, которая поклялась, что не будет мать детей.