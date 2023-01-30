Народжуваність дітей у Китаї — в одному з міст країни дозволили неодруженим людям законно мати малюків

Ця ініціатива спрямована на сприяння довгостроковому та збалансованому розвитку населення

У південно-західній китайській провінції Сичуань дозволять неодруженим особам законно народжувати дітей та користуватися пільгами. Це пов'язано з тим, що шлюб і народжуваність впали до рекордно низького рівня за останні роки.

Про це пише Reuters.

Народження дітей в Китаї

У 2019 році уряд постановив, що тільки заміжнім жінкам законно дозволяється народжувати дітей. Однак через те, що одруження і народжуваність впали до рекордно низького рівня за останні роки, влада Сичуань вирішила дещо змінити правила, щоб самотні люди могли законно народжувати дітей та отримувати допомогу від держави.

З 15 лютого подружні пари та будь-які особи, які бажають народити дітей, зможуть зареєструватися в держустановах Сичуань без обмежень. Також немає ніяких обмежень щодо кількості зареєстрованих дітей.

Ця ініціатива спрямована на "сприяння довгостроковому та збалансованому розвитку населення", сказали в комісії з охорони здоров’я Сичуані.

Досі комісія дозволяла реєструватися в місцевих органах влади лише подружнім парам, які хотіли мати до двох дітей.

Хто може випередити Китай за кількістю населення

Нещодавно стало відомо, що Індія може випередити Китай за кількістю населення, оскільки населення в країні стрімко зростає.

Китай наразі є найбільш густонаселеною країною у світі. Станом на вересень 2022 року її населення оцінюється у понад 1,42 мільярда. Лише одна країна у світі може похвалитися населенням понад 1 мільярд людей — Індія, кількість населення якої оцінюється у 1,41 мільярда людей та продовжує зростати.

У той час як населення Індії, за прогнозами, продовжуватиме зростати принаймні до 2050 року, населення Китаю зараз дещо скорочується. Очікується, що це скорочення в поєднанні з постійним зростанням Індії призведе до того, що до 2030 року країна витіснить Китай як найбільш густонаселену країну у світі.

Нагадаємо, за підсумками 2022 року, населення Китаю скоротилось на 850 тисяч за рік. Це вперше з часів Великого голоду в країні у 1961 році. За прогнозами, ця тенденція продовжиться та матиме серйозні наслідки для економіки Китаю.

Також відомо, що молодь Китаю масово відмовляється та присягається не мати дітей.

"Дати дітям гідне життя коштує надто дорого. У школі навчають пропаганді, тому я хотіла б відправити їх до міжнародної школи чи за кордон. Але я не можу собі цього дозволити", — сказала 26-річна дослідниця Конгконг, яка присяглася, що не буде мати дітей.