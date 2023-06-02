В Китае люди изнывают от аномальной жары: детали

Девочки идут по улице под зонтиком. Фото: Flickr.com

Новые данные от Китайского национального климатического центра показывают, что во многих регионах страны были побиты майские температурные рекорды. Из 446 наблюдательных точек, большинство сообщило о беспрецедентных для мая температурах.

Об этом пишет The Guardian.

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Рекордная температура воздуха в Китае

В Шанхае, согласно данным местного метеорологического бюро, температура поднялась до 36,1°С, превысив предыдущий максимум 35,7°С, зафиксированный в 2018 году.

Синоптики предполагают, что большинство южных районов Китая будет испытывать температуру свыше 35°C в ближайшие три дня, а в отдельных местах она может достичь 40°C. Это представляет собой нагрузку для энергосетей страны, так как требование кондиционирования воздуха, особенно в больших городах, как Шанхай, значительно возрастает.

Также издание пишет что в последнее время наблюдается значительное увеличение потребления электроэнергии в промышленных центрах на юге страны, включая Гуандун. Это привело к пиковому спросу на энергию у China Southern Power Grid, одного из главных операторов электросетей в стране.

Этот волнующий период жары сопровождает год нестабильной погоды и роста температур в Китае. Ранее в этом году, в марте, температуры в городах Ухань и Чжэнчжоу были на 10 градусов выше обычного для этого времени года.

Напомним, что Южная Европа готовится к летней рекордной засухе. Некоторые регионы уже страдают от нехватки воды, а фермеры ожидают худших урожаев за десятилетие.

С повышением температуры до лета ученые предупреждают, что Европу ждет еще одно жестокое лето после того, как в прошлом году было самое жаркое за всю историю наблюдений, что повлекло засуху, которую исследователи Европейского Союза считают худшей по крайней мере за 500 лет.