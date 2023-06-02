У Китаї люди знемагають від аномальної спеки: деталі

Дівчата йдуть вулицею під парасолькою. Фото: Flickr.com

Нові дані від Китайського національного кліматичного центру показують, що у багатьох регіонах країни було побито травневі температурні рекорди. З 446 спостережних точок більшість повідомила про безпрецедентні для травня температури.

Про це пише The Guardian.

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У Шанхаї, за даними місцевого метеорологічного бюро, температура піднялася до 36,1°С, перевищивши попередній максимум 35,7°С, зафіксований у 2018 році.

Синоптики припускають, що більшість південних районів Китаю відчуватимуть температуру понад 35°C протягом найближчих трьох днів, а в окремих місцях вона може досягти 40°C. Це навантаження для енергомереж країни, оскільки вимога кондиціонування повітря, особливо у великих містах, як Шанхай, значно зростає.

Також видання пише, що останнім часом спостерігається значне збільшення споживання електроенергії у промислових центрах на півдні країни, включаючи Гуандун. Це призвело до пікового попиту на енергію China Southern Power Grid, одного з головних операторів електромереж в країні.

Цей хвилюючий період спеки супроводжує рік нестабільної погоди та зростання температур у Китаї. Раніше цього року, у березні, температури в містах Ухань і Чженьчжоу були на 10 градусів вище звичайної для цієї пори року.

Нагадаємо, що Південна Європа готується до літньої рекордної посухи. Деякі регіони вже страждають від нестачі води, а фермери чекають на гірші врожаї за десятиліття.

З підвищенням температури до літа вчені попереджають, що на Європу чекає ще одне жорстоке літо після того, як минулого року було найспекотніше за всю історію спостережень, що спричинило посуху, яку дослідники Європейського Союзу вважають найгіршою принаймні за 500 років.