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В Китае ужесточается запрет на выезд людей из страны: причины

2 мая 2023 08:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Китае ужесточается запрет на выезд людей из страны: причины
Люди в международном аэропорту Пекина. Фото: REUTERS/Tingshu Wang
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Китай все чаще запрещает людям выезжать из страны, в том числе иностранным руководителям, что является резким сигналом, поскольку власти заявляют, что страна открыта для бизнеса после трех лет жестких ограничений. Внимание к запрету на выезд появилось на фоне роста напряженности в отношениях между Китаем и США из-за споров по торговле и безопасности.

Об этом сообщает Reuters.

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Запрет на выезд с Китая

Согласно новому отчету правозащитной группы Safeguard Defenders, десятки китайцев и иностранцев оказались в ловушке из-за запрета на выезд, в то время как анализ издания обнаружил очевидный всплеск судебных дел, связанных с такими запретами в последние годы. Иностранные бизнес-лобби выражают обеспокоенность этой тенденцией.

"С тех пор как Си Цзиньпин пришел к власти в 2012 году, Китай расширил правовое поле для запрета на выезд и все чаще применяет его, иногда вне правового обоснования", — говорится в отчете.

Директор кампании группы Лаура Харт заявила, что в период с 2018 по июль этого года по меньшей мере пять новых или измененных законов предусматривают использование запрета на выезд.

По оценкам группы, "десяткам тысяч" китайцев запрещен выезд в любой момент времени.

Запрет вырос на фоне напряженности в отношениях между Китаем и США из-за споров по торговле и безопасности. Это контрастирует с сообщением Пекина о том, что он открывается для зарубежных инвестиций и путешествий исходя из изоляции одними из самых жестких в мире ограничений по COVID.

Иностранный бизнес обеспокоен усиленным контролем и нечеткой формулировкой контрразведывательного законодательства, согласно которому запрет на выезд может быть наложен на тех, кто наносит "вред национальной безопасности или значительный ущерб национальным интересам".

Реакция палаты ЕС на запрещение выезда из Китая

Глава Торговой палаты ЕС в Китае Йорг Вуттке заявил, что неопределенность огромная.

"В то время, когда Китай активно пытается восстановить доверие бизнеса для привлечения иностранных инвестиций, запрет на выезд посылает очень неоднозначный сигнал", — сообщила палата ЕС.

Согласно отчету Safeguard Defenders, выезд из Китая запрещен обычным людям, вовлеченным в финансовые споры, а также правозащитникам, активистам и юристам и этническим меньшинствам, таким как уйгуры в северо-западном регионе Синьцзян.

Напомним, Белый дом ожидает телефонного разговора между президентом США Джо Байденом и главой Китая Си Цзиньпином. Вероятно, это произойдет в ближайшее время.

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