У Китаї посилюється заборона на виїзд людей з країни: причини

Люди в міжнародному аеропорті Пекіну. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

Китай все частіше забороняє людям виїжджати з країни, в тому числі іноземним керівникам, що є різким сигналом, оскільки влада заявляє, що країна відкрита для бізнесу після трьох років жорстких обмежень. Увага до заборони на виїзд з'явилася на тлі зростання напруженості у відносинах між Китаєм і США через суперечки щодо торгівлі та безпеки.

Про це повідомляє Reuters.

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Заборона на виїзд з Китаю

Згідно з новим звітом правозахисної групи Safeguard Defenders, десятки китайців та іноземців опинилися в пастці через заборону на виїзд, тоді як аналіз видання виявив очевидний сплеск судових справ, пов'язаних з такими заборонами в останні роки. Іноземні бізнес-лобі висловлюють занепокоєння цією тенденцією.

"Відколи Сі Цзіньпін прийшов до влади у 2012 році, Китай розширив правове поле для заборони на виїзд і все частіше застосовує її, іноді поза правовим обґрунтуванням", — йдеться у звіті.

Директорка кампанії групи Лаура Харт заявила, що у період з 2018 року по липень цього року щонайменше п'ять нових або змінених законів передбачають використання заборони на виїзд.

За оцінками групи, "десяткам тисяч" китайців заборонено виїзд у будь-який момент часу.

Заборона зросла на тлі напруженості у відносинах між Китаєм і США через суперечки щодо торгівлі та безпеки. Це контрастує з повідомленням Пекіну про те, що він відкривається для закордонних інвестицій і подорожей, виходячи з ізоляції одними з найжорсткіших у світі обмежень щодо COVID.

Іноземний бізнес занепокоєний посиленим контролем і нечітким формулюванням контррозвідувального законодавства, згідно з яким заборона на виїзд може бути накладена на тих, хто завдає "шкоди національній безпеці або значної шкоди національним інтересам".

Реакція палати ЄС на заборону виїзду з Китаю

Голова Торгової палати ЄС в Китаї Йорг Вуттке, заявив, що невизначеність величезна.

"У той час, коли Китай активно намагається відновити довіру бізнесу для залучення іноземних інвестицій, заборона на виїзд посилає дуже неоднозначний сигнал", — повідомила палата ЄС.

Згідно зі звітом Safeguard Defenders, виїзд з Китаю заборонений звичайним людям, втягнутим у фінансові суперечки, а також правозахисникам, активістам і юристам та етнічним меншинам, таким як уйгури в північно-західному регіоні Сіньцзян.

Нагадаємо, Білий дім очікує телефонної розмови між президентом США Джо Байденом і главою Китаю Сі Цзіньпіном. Ймовірно, це відбудеться найближчим часом.