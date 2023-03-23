В Китае создали машину для поцелуев: детали

Машина для поцелуев

Китайский стартап MUA разработал устройство для поцелуев на большие расстояния, которое позволяет передавать данные о поцелуях с помощью датчиков движения, скрытых в силиконовых губах, которые двигаются при воспроизведении полученных поцелуев. Устройство MUA, названное в честь звука, издаваемого при воздушном поцелуе, также улавливает и воспроизводит звук, а также нагревается во время поцелуя, делая опыт более аутентичным.

Об этом пишет Reuters.

Машина для поцелуев

Идея создания устройства возникла из-за частых и длительных мер по блокировке в Китае во время пандемии COVID-19, когда жители были вынуждены находиться в изоляции в течение нескольких месяцев.

MUA напоминает мобильную подставку с реалистично сжатыми губами, которые выступают спереди. Для использования устройства пользователи должны загрузить приложение на свои смартфоны и подключить свои машины для поцелуев к порту зарядки телефона. Устройство активируется с помощью приложения, затем, когда пользователи целуют его, оно отвечает на поцелуй.

MUA доступен в нескольких цветах, но губы устройства унисекс. Некоторые пользователи оценили устройство как интригующее, но другие выразили недовольство и чувство неудобства. Среди главных жалоб было отсутствие языка.

Сопутствующее приложение позволяет пользователям загружать данные о поцелуях, отправленные другими пользователями, и общаться с другими пользователями. Несмотря на то, что устройство вызывает неоднозначные отзывы, его создатели уверены, что оно будет пользоваться популярностью среди людей, которые вынуждены находиться на больших расстояниях друг от друга.

Напомним, власти Китая запретили крупным технологическим компаниям предлагать пользователям доступ к чат-боту ChatGPT. Пекин волнуется, что он будет давать людям ответы, которые не прошли цензуру.