Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Мир arrow В Китае создали машину для поцелуев: детали arrow

В Китае создали машину для поцелуев: детали

23 марта 2023 09:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Машина для поцелуев
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Китайский стартап MUA разработал устройство для поцелуев на большие расстояния, которое позволяет передавать данные о поцелуях с помощью датчиков движения, скрытых в силиконовых губах, которые двигаются при воспроизведении полученных поцелуев. Устройство MUA, названное в честь звука, издаваемого при воздушном поцелуе, также улавливает и воспроизводит звук, а также нагревается во время поцелуя, делая опыт более аутентичным.

Об этом пишет Reuters.

Читайте также:

Машина для поцелуев

Идея создания устройства возникла из-за частых и длительных мер по блокировке в Китае во время пандемии COVID-19, когда жители были вынуждены находиться в изоляции в течение нескольких месяцев.

 MUA напоминает мобильную подставку с реалистично сжатыми губами, которые выступают спереди. Для использования устройства пользователи должны загрузить приложение на свои смартфоны и подключить свои машины для поцелуев к порту зарядки телефона. Устройство активируется с помощью приложения, затем, когда пользователи целуют его, оно отвечает на поцелуй.

MUA доступен в нескольких цветах, но губы устройства унисекс. Некоторые пользователи оценили устройство как интригующее, но другие выразили недовольство и чувство неудобства. Среди главных жалоб было отсутствие языка.

Сопутствующее приложение позволяет пользователям загружать данные о поцелуях, отправленные другими пользователями, и общаться с другими пользователями. Несмотря на то, что устройство вызывает неоднозначные отзывы, его создатели уверены, что оно будет пользоваться популярностью среди людей, которые вынуждены находиться на больших расстояниях друг от друга.

Напомним, власти Китая запретили крупным технологическим компаниям предлагать пользователям доступ к чат-боту ChatGPT. Пекин волнуется, что он будет давать людям ответы, которые не прошли цензуру.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

09:54В Кропивницком произошел взрыв газа: что известно

09:41 Ученые выяснили вероятную причину смерти Бетховена

09:37 Генсек ООН призвал человечество прекратить "вампирское" потребление воды

09:25 Медведев отметился очередным псевдоисторическим заявлением об Украине

Новина з фото

09:25Оккупанты ночью обстреляли Краматорск: есть погибшие и раненые

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:23 "Хотят этого украинцы или нет": власть существенно повысит три тарифа

Эксклюзив

09:22Почему Фьюри боится Усика: главное боксерское сражение года может не состояться

Новина з відео

09:20 Пропагандисты рф на шоу у скабеевой запутались в фейках о Бахмуте: что рассказывают

09:11 В Ивано-Франковске водитель переехал собаку и отказался оплачивать лечение животного

09:08 Что известно по делу пограничника, у которого в авто нашли 700 тыс. долларов: ответ госструктуры

Новина з відео

09:20 Пропагандисты рф на шоу у скабеевой запутались в фейках о Бахмуте: что рассказывают

Новина з відео

06:15 Когда Благовещение 2023: дата, традиции и главные запреты праздника

Новина з відео

23:56 Угроза ядерного конфликта не миновала, а возросла, — Медведев

Новина з відео

20:50 Когда будет понятно, выйдет ли Ярмоленко против сборной Англии

Новина з відео

20:24Все удары россии получат как военный, так и политический и юридический ответ, — Зеленский

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

19:49 Зеленский присвоил Харькову звание "Город-герой Украины"

Новина з відео

19:06 Военные получили первый комплекс дронов-разведчиков "ШАРК" и показали его в работе

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з відео

18:08 Схемы на полмиллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з фото

06:45 Целовался со звездами, платил за них и знает все тайны: блогеру Перес Хилтону — 45

Эксклюзив

06:20Контрнаступление ВСУ: чем враг может уничтожать "Леопарды" и "Челленджеры"

21:13Аналитики оценили максимальную стоимость валюты в 2023 году

20:15 Актеры студии "Квартал 95" рассказали о своих любимых украинских городах

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Актуальное по теме

None 23 Март 09:55

В Кропивницком произошел взрыв газа: что известно

None 23 Март 09:41

Ученые выяснили вероятную причину смерти Бетховена

None 23 Март 09:38

Генсек ООН призвал человечество прекратить "вампирское" потребление воды

None 23 Март 09:42

Медведев отметился очередным псевдоисторическим заявлением об Украине

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB