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У Китаї створили машину для поцілунків: деталі

23 березня 2023 09:46
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Машина для поцілунків
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Китайський стартап MUA розробив пристрій для поцілунків на великі відстані, що дозволяє передавати дані про поцілунки за допомогою датчиків руху, прихованих у силіконових губах, які рухаються під час відтворення отриманих поцілунків. Пристрій MUA, названий на честь звуку, що видається під час повітряного поцілунку, також вловлює та відтворює звук, а також нагрівається під час поцілунку, роблячи досвід більш автентичним.

Про це пише Reuters.

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Ідея створення пристрою виникла через часті та тривалі заходи щодо блокування в Китаї під час пандемії COVID-19, коли мешканці були змушені перебувати в ізоляції протягом декількох місяців.

MUA нагадує мобільну підставку із реалістично стиснутими губами, які виступають спереду. Для використання пристрою користувачі повинні завантажити програму на свої смартфони та підключити свої машини для поцілунків до порту заряджання телефону. Пристрій активується за допомогою програми, потім коли користувачі цілують його, воно відповідає на поцілунок.

MUA доступний у декількох кольорах, але губи пристрою унісекс. Деякі користувачі оцінили пристрій як інтригуючий, але інші висловили невдоволення та почуття незручності. Серед головних скарг була відсутність мови.

Супутня програма дозволяє користувачам завантажувати дані про поцілунки, надіслані іншими користувачами, та спілкуватися з іншими користувачами. Незважаючи на те, що пристрій викликає неоднозначні відгуки, його творці впевнені, що він буде популярним серед людей, які змушені перебувати на великих відстанях один від одного.

Нагадаємо, влада Китаю заборонила великим технологічним компаніям пропонувати користувачам доступ до чат-боту ChatGPT. Пекін хвилюється, що він даватиме людям відповіді, які не пройшли цензуру.

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