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В Китае отреагировали на заявление своего посла о деоккупации Украины

28 июня 2023 23:07
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В Китае отреагировали на заявление своего посла о деоккупации Украины
Представитель МИД КНР Мао Нин. Фото: google.com
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Позиция Китая в отношении Украины "последовательна и четкая". Урегулировать конфликт нужно путем диалога и переговоров.

Об этом заявила представитель МИД Китая Мао Нин, комментируя заявление о деоккупации Украины своего посла в ЕС Фу Цуна, передает "Европейская правда".

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Мао Нин подчеркнула, что позиция Китая в отношении Украины "последовательна и четкая" и урегулировать конфликт можно путем диалога.

"Мы считаем, что все стороны должны работать над созданием благоприятных условий для политического урегулирования кризиса путем диалога и переговоров", — сказала представитель китайского МИД.

Что предшествовало

Накануне посол Китая при ЕС Фу Цун заявил, что не исключает поддержки Пекином стремления Украины восстановить территориальную целостность, вернувшись к границам на 1991 год.

Он подчеркнул, что полностью поддерживает цели Украины вернуть оккупированные Россией территорий, и это необходимо сделать.

Напомним, недавно лидер КНР сделал новое заявление о поддержке Украины в войне с Россией. По словам Си Цзиньпиня, Китай не пойдет на конфронтацию и раздел мира на противоборствующие лагеря.

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