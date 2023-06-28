У Китаї відреагували на заяву свого посла про деокупацію України

Речниця МЗС КНР Мао Нін. Фото: google.com

Позиція Китаю щодо України "є послідовною і чіткою". Врегулювати конфлікт потрібно шляхом діалогу і переговорів.

Про це заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи заяву про деокупацію України свого посла в ЄС Фу Цуна, передає "Європейська правда".

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Що сказали в МЗС Китаю

Мао Нін наголосила, що позиція Китаю щодо України "є послідовною і чіткою" і врегулювати конфлікт можна шляхом діалогу.

"Ми вважаємо, що всі сторони повинні працювати над створенням сприятливих умов для політичного врегулювання кризи шляхом діалогу і переговорів", — сказала речниця китайського МЗС.

Що передувало

Напередодні посол Китаю при ЄС Фу Цун заявив, що не виключає підтримки Пекіном прагнення України відновити територіальну цілісність, повернувшись до кордонів станом на 1991 рік.

Він наголосив, що цілком підтримує цілі України повернути окуповані Росією територій і це необхідно зробити.

Нагадаємо, нещодавно лідер КНР зробив нову заяву щодо підтримки України у війни з Росією. За словами Сі Цзіньпіня, Китай не піде на конфронтації та поділ світу на протиборчі табори.