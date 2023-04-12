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В Китае зафиксировали первую в мире смерть человека от птичьего гриппа

12 апреля 2023 15:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Китае зафиксировали первую в мире смерть человека от птичьего гриппа
Масковий режим в Китае из-за эпидемии гриппа. Фото: REUTERS/Tingshu Wang
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Китае женщина стала первым человеком, который умер в результате заражения штаммом H3N8. В общем, этот штамм редко встречается или распространяется среди людей.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

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Отмечается, что 56-летняя женщина из южной провинции Гуандун была третьим человеком, инфицированным подтипом H3N8 птичьего гриппа. Предыдущие два случая заболевания тоже были в Китае, которые зарегистрировали в прошлом году.

Центр контроля и профилактики заболеваний провинции Гуандун сообщил о третьем заражении в конце марта, но не предоставил подробности смерти женщины. По словам ВОЗ, у пациентки были многочисленные заболевания, а также контакт с живой птицей.

Спорадические инфицирования людей с птичьим гриппом распространены в Китае, где вирусы птичьего гриппа постоянно циркулируют в огромных популяциях домашней птицы и диких птиц. Образцы, собранные с рынка, посещаемого женщиной до того, как она заболела, оказались положительными гриппом A(H3), заявили в ВОЗ, предполагая, что это могло быть источником инфекции.

Случаев заражения среди близких контактов инфицированной женщины не обнаружено.

Хотя H3N8 редко встречается у людей, обычно часто встречается у птиц, у которых он почти не вызывает признаков заболевания. Вирус также может передаваться другим млекопитающим.

Мониторинг всех вирусов птичьего гриппа считается важным, учитывая их способность эволюционировать и вызывать пандемию.

Напомним, недавно в Японии произошла масштабная вспышка птичьего гриппа. Она привела к тому, что в некоторых регионах уже нет места для захоронения трупов инфицированных птиц. Также выросли цены на мясо и яйца.

Предварительно ведущие производители вакцин в мире заявили, что при необходимости будут производить препараты от нового штамма птичьего гриппа. В частности, компании GSK Plc, Moderna Inc и CSL Seqirus сообщили, что уже разрабатывают или собираются тестировать образцы вакцин против циркулирующего подтипа.

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