У Китаї зафіксували першу в світі смерть людини від пташиного грипу

Масковий режим у Китаї через епідемію грипу. Фото: REUTERS/Tingshu Wang

У Китаї жінка стала першою людиною, яка померла внаслідок зараження штамом H3N8. Загалом цей штам рідко зустрічається чи поширюється серед людей.

Про це пише Reuters з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Зазначається, що 56-річна жінка з південної провінції Гуандун була третьою людиною, інфікованою підтипом H3N8 пташиного грипу. Попередні два випадки захворювання теж були в Китаї, які зареєстрували минулого року.

Центр контролю та профілактики захворювань провінції Гуандун повідомив про третє зараження наприкінці березня, але не надав подробиць смерті жінки. За словами ВООЗ, у пацієнтки були численні захворювання, а також контакт із живою птицею.

Спорадичні інфікування людей пташиним грипом поширені в Китаї, де віруси пташиного грипу постійно циркулюють у величезних популяціях домашньої птиці та диких птахів. Зразки, зібрані з ринку, який відвідувала жінка до того, як вона захворіла, виявилися позитивними на грип A(H3), заявили у ВООЗ, припускаючи, що це могло бути джерелом інфекції.

Випадків зараження серед близьких контактів інфікованої жінки не виявлено.

Хоча H3N8 рідко зустрічається у людей, зазвичай він часто зустрічається у птахів, у яких він майже не викликає ознак захворювання. Вірус також може передаватися іншим ссавцям.

Моніторинг усіх вірусів пташиного грипу вважається важливим, враховуючи їхню здатність еволюціонувати та спричиняти пандемію.

Нагадаємо, нещодавно в Японії відбувся масштабний спалах пташиного грипу. Він призвів до того, що у деяких регіонах вже немає місця для поховання трупів інфікованих птахів. Також виросли ціни на м’ясо і яйця.

Попередньо провідні виробники вакцин у світі заявили, що за потреби виготовлятимуть препарати від нового штаму пташиного грипу. Зокрема, компанії GSK Plc, Moderna Inc і CSL Seqirus повідомили, що вже розробляють або збираються тестувати зразки вакцин проти циркулюючого підтипу.