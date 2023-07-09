В Китае появился электропоезд, который может разогнаться до более чем 450 км/ч

Китайский высокоскоростной электропоезд CR450. Фото: CNS photo

В Китае изобрели высокоскоростной электропоезд CR450, способный разогнаться до более 450 км/ч. Такие поезда значительно сокращают время прибытия в пункт назначения, а также не оказывают вредного влияния на экологию.

Об этом сообщает The Eurasian Times.

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Электропоезд CR450 является самым быстрым в мире. Кроме того, он более безопасен, экологичен, энергоэффективный, и даже разумный.

Отмечается, что самая высокая скорость скоростного поезда в Китае сейчас составляет 350 км/ч, что является самой высокой в мире. Однако китайские разработчики уверяют, что скорость можно увеличить. Именно поэтому они запустили инновационный проект CR450 для разработки еще более быстрого поезда.

Высокоскоростной поезд отправляется из Уханя. Фото: CNS photo

В этом году ученые из Китайской академии железнодорожных наук сообщили, что CR450 был почти готов к использованию и Китайская железная дорога успешно провела испытания на участке своей сети от Фуцина до Цюаньчжоу в провинции Фуцзянь на востоке Китая.

Испытания были проведены на пролегающем над заливом Мэйчжоу мосте, который является одним из ключевых участков 277-километровой высокоскоростной железной дороги Фучжоу-Сямэнь. В Китае было проведено более 57 экспериментов для проверки поезда CR450.

Таким образом, китайские разработчики установили рекордную скорость CR450 — до 453 км в час, что является самой высокой во всем мире.

Напомним, что основатель чешской компании RegioJet Радим Янчура заявил, что совместно с Укрзализныцей планирует запустить поезда Киев — Берлин, а также Киев — Ганновер через Лейпциг и Дрезден. Он питает большие надежды, ведь в Германию, по его словам, ездит больше украинцев, чем в Чехию.