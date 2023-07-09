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У Китаї з'явився електропоїзд, що може розігнатися до понад 450 км/год

9 липня 2023 02:12
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У Китаї з'явився електропоїзд, що може розігнатися до понад 450 км/год
Китайський високошвидкісний електропотяг CR450. Фото: CNS photo
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Китаї винайшли високошвидкісний електропотяг CR450, який здатний розігнатися до понад 450 км/год. Такі поїзди значно скорочують час прибуття до пункту призначення, а також не мають шкідливого впливу на екологію.

Про це повідомляє The Eurasian Times.

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Що відомо про китайський високошвидкісний електропотяг

Електропотяг CR450 є найшвидшим у світі. Крім того, він є безпечнішим, екологічнішим, енергоефективним, і навіть розумним.

Зазначається, що найвища швидкість високошвидкісного поїзда в Китаї зараз становить 350 км/год, що є найвищою у світі. Однак китайські розробники запевняють, що швидкість можна збільшити. Саме тому вони запустили інноваційний проєкт CR450 для розробки ще швидшого потяга.

Високошвидкісний потяг відправляється з Уханя. Фото: CNS photo

Цього року вчені з Китайської академії залізничних наук повідомили, що CR450 був майже готовим до використання, і Китайська залізниця успішно провела випробування на ділянці своєї мережі від Фуцина до Цюаньчжоу в провінції Фуцзянь на сході Китаю.

Випробування були проведені на мосту, що пролягає над затокою Мейчжоу, що є однією з ключових ділянок 277-кілометрової високошвидкісної залізниці Фучжоу-Сямень. Зазначається, що в Китаї було здійснено понад 57 експериментів для перевірки потягу CR450.

Таким чином, китайські розробники встановили рекордну швидкість CR450 — до 453 км на годину, що є найвищою в усьому світі.

Нагадаємо, що засновник чеської компанії RegioJet Радім Янчура заявив, що спільно з Укрзалізницею планує запустити потяги Київ — Берлін, а також Київ — Ганновер через Лейпциг і Дрезден. Він плекає великі надії, адже до Німеччини, за його словами, їздить більше українців, ніж до Чехії.

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