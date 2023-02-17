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​​ В Китае пропал без вести миллиардер

17 февраля 2023 11:53
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко
В Китае пропал миллиардер Бао Фан
Известный банкир перестал выходить на связь
vladymyr-mylenko.jpg - Владимир Мыленко

В Китайской Народной Республике пропал банкир-миллиардер Бао Фан. Генеральный директор China Renaissance Holdings уже несколько дней не выходит на связь, о его местонахождении нет никакой информации.

Об этом сообщает издание BBC.

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Исчезновение китайского миллиардера

Известный китайский банкир, генеральный директор инвестиционного банка China Renaissance Holdings Бао Фан несколько дней не выходит на связь.

Пресс-служба банка не смогла сообщить о местонахождении пропавшего миллиардера. Отмечается только, что финансовое учреждение работает в обычном режиме, несмотря на исчезновение руководителя и главного акционера банка.

Катастрофа на финансовом рынке

Сегодня, в пятницу, 17 февраля, акции China Renaissance Holdings на Гонконгской инвестиционной бирже упали сразу на 50% с 10 до 5 гонконгских долларов за штуку.

Впрочем, впоследствии ситуация улучшилась, цена акции поднялась до 7,12 доллара Гонконга.

Напомним, что в Китае в последнее время население начало кляться не иметь детей. Отрицательный рост населения усилился COVID и ограничительной государственной политикой.

Фото: May Tse

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