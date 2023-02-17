В Китае пропал миллиардер Бао Фан

В Китае пропал без вести миллиардер
В Китайской Народной Республике пропал банкир-миллиардер Бао Фан. Генеральный директор China Renaissance Holdings уже несколько дней не выходит на связь, о его местонахождении нет никакой информации.
Об этом сообщает издание BBC.
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Исчезновение китайского миллиардера
Известный китайский банкир, генеральный директор инвестиционного банка China Renaissance Holdings Бао Фан несколько дней не выходит на связь.
Пресс-служба банка не смогла сообщить о местонахождении пропавшего миллиардера. Отмечается только, что финансовое учреждение работает в обычном режиме, несмотря на исчезновение руководителя и главного акционера банка.
Катастрофа на финансовом рынке
Сегодня, в пятницу, 17 февраля, акции China Renaissance Holdings на Гонконгской инвестиционной бирже упали сразу на 50% с 10 до 5 гонконгских долларов за штуку.
Впрочем, впоследствии ситуация улучшилась, цена акции поднялась до 7,12 доллара Гонконга.
Напомним, что в Китае в последнее время население начало кляться не иметь детей. Отрицательный рост населения усилился COVID и ограничительной государственной политикой.
Фото: May Tse