В Китае пропал миллиардер Бао Фан

Известный банкир перестал выходить на связь

В Китайской Народной Республике пропал банкир-миллиардер Бао Фан. Генеральный директор China Renaissance Holdings уже несколько дней не выходит на связь, о его местонахождении нет никакой информации.

Об этом сообщает издание BBC.

Исчезновение китайского миллиардера

Известный китайский банкир, генеральный директор инвестиционного банка China Renaissance Holdings Бао Фан несколько дней не выходит на связь.

Пресс-служба банка не смогла сообщить о местонахождении пропавшего миллиардера. Отмечается только, что финансовое учреждение работает в обычном режиме, несмотря на исчезновение руководителя и главного акционера банка.

Катастрофа на финансовом рынке

Сегодня, в пятницу, 17 февраля, акции China Renaissance Holdings на Гонконгской инвестиционной бирже упали сразу на 50% с 10 до 5 гонконгских долларов за штуку.

Впрочем, впоследствии ситуация улучшилась, цена акции поднялась до 7,12 доллара Гонконга.

Напомним, что в Китае в последнее время население начало кляться не иметь детей. Отрицательный рост населения усилился COVID и ограничительной государственной политикой.

Фото: May Tse