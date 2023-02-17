У Китаї зник мільярдер Бао Фан

У Китаї зник безвісти мільярдер
У Китайській Народній Республіці зник банкір-мільярдер Бао Фан. Генеральний директор China Renaissance Holdings уже кілька днів не виходить на зв’язок, про його місцезнаходження немає жодної інформації.
Про це повідомляє видання BBC.
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Зникнення китайського мільярдера
Відомий китайський банкір, генеральний директор інвестиційного банку China Renaissance Holdings Бао Фан кілька днів не виходить на зв’язок.
Пресслужба банку не змогла повідомити про місцезнаходження зниклого мільярдера. Зазначається лише, що фінансова установа працює у звичному режимі, незважаючи на зникнення керівника і головного акціонера банку.
Катастрофа на фінансового ринку
Сьогодні, у п’ятницю, 17 лютого, акції China Renaissance Holdings на Гонконзькій інвестиційній біржі упали відразу на 50%, з 10 до 5 гонконзьких доларів за штуку.
Втім, згодом ситуація покращилася, ціна акції піднялася до 7,12 доларів Гонконгу.
Нагадаємо, що у Китаї в останній час населення почало присягатися не мати дітей. Негативний приріст населення посилився COVID та обмежувальною державною політикою.
Фото: May Tse