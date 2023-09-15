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В Китае уволили министра обороны, который встречался с Путиным: он находится под следствием

15 сентября 2023 15:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В Китае уволили министра обороны, который встречался с Путиным: он находится под следствием
Министр обороны Китая Ли Шанфу. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Китае уволили внезапно исчезнувшего из публичного пространства министра обороны Ли Шанфу. В настоящее время он находится под следствием.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на анонимные источники американской разведки.

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Как сообщается, незадолго до увольнения, а именно 15 августа, Ли Шанфу посещал Москву, участвовал в конференции по безопасности и встречался с российским президентом Владимиром Путиным. Через два дня после этого правительство Беларуси также обнародовало фотографии встречи Ли Шанфу с президентом Беларуси Александром Лукашенко в Минске.

В последний раз он публично появлялся 29 августа на форуме безопасности с участием африканских стран. В преддверии Ли не видели в течение трех недель и, возможно, министра поместили под домашний арест.

"Эта ситуация с отставкой министра обороны может быть очередным признаком хаоса среди элитных членов военного и внешнеполитического истеблишмента Пекина", — отметили в издании.

Отмечается, что ранее так исчезали и были уволены с должностей без объяснений в июле министр иностранных дел Китая Цинь Ган и министр обороны Китая Ли Юйчао.

Напомним, недавно в Китае обозначили позицию по поводу встречи Ким Чен Ына и Путина.

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