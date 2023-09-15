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У Китаї звільнили міністра оборони, який зустрічався з Путіним: він перебуває під слідством

15 вересня 2023 15:19
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У Китаї звільнили міністра оборони, який зустрічався з Путіним: він перебуває під слідством
Міністр оборони Китаю Лі Шанфу. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Китаї звільнили міністра оборони Лі Шанфу, який раптово зник з публічного простору. Наразі він перебуває під слідством.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на анонімні джерела з американської розвідки.

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Що відомо про звільнення міністра оборони Китаю

Як повідомляється, незадовго до звільнення, а саме 15 серпня, Лі Шанфу відвідував Москву, брав участь конференції з безпеки та зустрічався з російським президентом Володимиром Путіним. Через два дні після цього уряд Білорусі також оприлюднив фотографії зустрічі Лі Шанфу з президентом Білорусі Олександром Лукашенком у Мінську.

Востаннє він публічно з'являвся 29 серпня на безпековому форумі з участю африканських країн. Напередодні Лі не бачили протягом трьох тижнів і, можливо, міністра помістили під домашній арешт. 

"Ця ситуація з відставкою міністра оборони може бути черговою ознакою хаосу серед елітних членів військового та зовнішньополітичного істеблішменту Пекіна", — зауважили у виданні.

Зазначається, що раніше так зникали і були звільнені з посад без пояснень у липні міністр закордонних справ Китаю Цінь Ган та міністр оборони Китаю Лі Юйчао.

Нагадаємо, нещодавно в Китаї окреслили позицію щодо зустрічі Кім Чен Ина та Путіна. 

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