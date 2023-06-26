У клиентов одного из крупнейших банков Германии Россия украла часть акций

Логотип Deutsche Bank. Фото: REUTERS/Ralph Orlowski

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank заявил, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям. Акции хранятся в России в другом банке-депозитарии.

Об этом сообщает Reuters.

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"Наибольший банк Германии заявил в примечании от 9 июня, что выявил дефицит акций, подтверждающих депозитарные расписки, выпущенные банком до вторжения в Украину. Акции хранятся в России в другом банке-депозитарии", — рассказывает агентство.

Сам банк Deutsche объясняет дефицит решением Москвы разрешить инвесторам депозитарных расписок в местные акции. Конвертация была проведена без "участия или контроля" немецкого банка, и Deutsche затруднился согласовать акции компании с депозитарными расписками.

Отмечается, что это первый крупный банк, официально уведомивший владельцев депозитарных расписок о том, что они могут не получить в собственность все акции, на которые они имеют право.

Напомним, в апреле мы писали, что российский "Дойче Банк", подконтрольный немецкому Deutsche Bank, по итогам прошлого года нарастил рекордную прибыль. Объем чистого дохода достиг 5,4 миллиарда рублей.