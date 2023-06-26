Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Мир arrow У клиентов одного из крупнейших банков Германии Россия украла часть акций arrow

У клиентов одного из крупнейших банков Германии Россия украла часть акций

26 июня 2023 20:33
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
У клиентов одного из крупнейших банков Германии Россия украла часть акций
Логотип Deutsche Bank. Фото: REUTERS/Ralph Orlowski
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Крупнейший банк Германии Deutsche Bank заявил, что больше не может гарантировать полный доступ к принадлежащим им российским акциям. Акции хранятся в России в другом банке-депозитарии.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте также:

Что известно о ситуации с немецким банком

"Наибольший банк Германии заявил в примечании от 9 июня, что выявил дефицит акций, подтверждающих депозитарные расписки, выпущенные банком до вторжения в Украину. Акции хранятся в России в другом банке-депозитарии", — рассказывает агентство.

Сам банк Deutsche объясняет дефицит решением Москвы разрешить инвесторам депозитарных расписок в местные акции. Конвертация была проведена без "участия или контроля" немецкого банка, и Deutsche затруднился согласовать акции компании с депозитарными расписками.

Отмечается, что это первый крупный банк, официально уведомивший владельцев депозитарных расписок о том, что они могут не получить в собственность все акции, на которые они имеют право.

Напомним, в апреле мы писали, что российский "Дойче Банк", подконтрольный немецкому Deutsche Bank, по итогам прошлого года нарастил рекордную прибыль. Объем чистого дохода достиг 5,4 миллиарда рублей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз